Ракицкий прокомментировал своё исключение из сборной Украины

Украинский новичок петербургского "Зенита" отметил, что никогда не лезет в политику.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не сомневается, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызовет его. Ранее на сайте Федерации футбола Украины он был удалён из списка национальной команды.

— Я спортсмен и в политику никогда не лезу. Знал, на что иду, и принял это решение. Считаю, что всё сделал правильно, — сказал футболист в интервью телеканалу "Россия 24". — Не знаю, кто убрал меня из списка сборной на сайте Федерации футбола Украины. Рассчитываю, что Шевченко решает, кого вызывать. Подождём, когда появятся официальные составы. Вдруг и я там буду?

Напомним, что Ракицкий перешёл в "Зенит" из донецкого "Шахтёра". Контракт рассчитан на 3,5 года.