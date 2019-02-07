Этап Кубка мира по биатлону в Канаде сократили из-за морозов

Температура воздуха в городе Кэнмор в дни соревнований может опуститься до минус 30 градусов.

Суровая погода в Канаде вмешалась в расписание этапа Кубка мира по биатлону. Международный союз биатлонистов вынужден был пойти на корректировки километража и хронометража: дистанцию индивидуальных гонок у мужчин сократили на 5 километров, у женщин — на 2,5 километра, штрафное время уменьшили с 60 до 45 секунд.

Кроме того, масс-старт было решено заменить на спринтерские гонки. Всё из-за морозов: обычно соревнования запрещают проводить, если температура воздуха ниже 20 градусов. В Кэнморе ожидается до минус 30.

Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет — здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований гоночный директор IBU Борут Нунар

Следующий этап Кубка мира пройдёт в американском Солт-Лейк-Сити. Там будет значительно теплее: до минус 15 градусов по шкале Цельсия.