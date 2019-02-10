Гол и две передачи Панарина помогли "Коламбусу" победить на выезде "Вегас"

Шайба в поединке с "золотыми рыцарями" стала 21-й в сезоне для российского форварда "мундиров".

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в выездном матче переиграл "Вегас Голден Найтс" — 3:4. У гостей три очка записал на свой счёт Артемий Панарин. Российский нападающий забил гол и два раза ассистировал партнёрам.

Заброшенная шайба стала 21-й для 27-летнего форварда в нынешнем сезоне. Всего на счету Панарина 63 (21+ 42) очка после 52 игр регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат НХЛ.

"Вегас Голден Найтс" — "Коламбус Блю Джекетс" — 3:4 (2:1; 0:1; 1:2)