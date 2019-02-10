Гол и две передачи Панарина помогли "Коламбусу" победить на выезде "Вегас"

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в выездном матче переиграл "Вегас Голден Найтс" — 3:4. У гостей три очка записал на свой счёт Артемий Панарин. Российский нападающий забил гол и два раза ассистировал партнёрам.
Right place, right time. pic.twitter.com/PAn8xvpuHs— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 10 февраля 2019 г.
Заброшенная шайба стала 21-й для 27-летнего форварда в нынешнем сезоне. Всего на счету Панарина 63 (21+ 42) очка после 52 игр регулярного чемпионата.
Регулярный чемпионат НХЛ.
"Вегас Голден Найтс" — "Коламбус Блю Джекетс" — 3:4 (2:1; 0:1; 1:2)
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