Россияне Тарасенко, Георгиев и Кучеров стали звёздами дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге назвали тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня в НХЛ стал российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, который оформил хет-трик в матче с командой "Нэшвилл Предаторз".

Второй звездой дня признали вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Александра Георгиева. Российский голкипер с болгарскими корнями отразил 55 бросков в матче против клуба "Торонто Мэйпл Лифс". Чтобы побить рекорд клуба, ему не хватило всего четыре сейва.

Третья звезда дня — Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг". Российский форвард не забивал десять матчей подряд, но в противостоянии с командой "Флоридой Пантерз" записал на свой счёт две шайбы и одну голевую передачу.