Россияне Тарасенко, Георгиев и Кучеров стали звёздами дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ стал российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, который оформил хет-трик в матче с командой "Нэшвилл Предаторз".
Второй звездой дня признали вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Александра Георгиева. Российский голкипер с болгарскими корнями отразил 55 бросков в матче против клуба "Торонто Мэйпл Лифс". Чтобы побить рекорд клуба, ему не хватило всего четыре сейва.
Третья звезда дня — Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг". Российский форвард не забивал десять матчей подряд, но в противостоянии с командой "Флоридой Пантерз" записал на свой счёт две шайбы и одну голевую передачу.
NIKITA KUCHEROV BAGS HIS SECOND OF THE NIGHT!#GoBolts pic.twitter.com/t8jKgAZ0h4— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 11 февраля 2019 г.
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