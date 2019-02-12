"Зенит" с минимальным счётом проиграл "Фенербахче" в Лиге Европы

Подопечные Сергея Семака уступили "Фенербахче" со счётом 0:1 в первом матче 1/16 финала европейского турнира.

До этого матча Лайф сообщал, что российские клубы с 2009 года не могут выиграть у турецких команд на выезде. И сегодня петербургский "Зенит" продлил эту статистику, уступив в Стамбуле местным футболистам.

"Фенербахче", который идёт на 14-м месте в чемпионате Турции, очень уверенно начал матч на своём поле. Уже на 21-й минуте хозяева вышли вперёд, забив после углового удара. Автором гола стал Ислам Слимани.

В концовке первого тайма "Зенит" получил шанс сравнять счёт, но не смог воcпользоваться им. Роберт Мак не реализовал 11-метровый удар, который заработал Себастьян Дриусси.

Во второй 45-минутке ход игры изменился незначительно. На 74-й минуте вместо Дриусси вышел Сердар Азмун, для которого эта встреча стала первой в майке "Зенита". Иранец оживил игру, но результат, к сожалению, остался прежним.

"Фенербахче" был активнее, владел преимуществом на протяжении всей игры и заслуженно одержал победу. Вопросы к команде Семака есть, однако счёт для сине-бело-голубых не стал критическим. Всё решится в ответной встрече, которая состоится уже в Санкт-Петербурге 21 февраля. Начнётся поединок также в 20:55 (мск).

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч

"Фенербахче" — "Зенит" — 1:0

Голы: Слимани, 21' (1:0)

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