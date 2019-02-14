Месть за Емельяненко: Минаков и Харитонов в погоне за поясом Bellator

Ближайшие выходные обещают стать поистине увлекательными для поклонников смешанных единоборств России: в ночь с 15 на 16 февраля в Коннектикуте (США) топовый российский боец Сергей Харитонов испытает на прочность недавнего обидчика Фёдора Емельяненко Мэтта Митриона, а спустя сутки в том же американском штате непобеждённый Виталий Минаков в претендентском поединке против Чейка Конго постарается заполучить право стать следующим оппонентом действующего чемпиона Bellator Райана Бейдера.

Интересно, что буквально чуть больше года назад поединок двух российских богатырей Сергея Харитонова и Виталия Минакова мог провести в нашей стране отечественный промоушен Fight Nights Global. Но проблемы известного характера поставили на этом пока что крест, и следить за топовыми тяжами на данный момент можно только по выступлениям в США.

Сергей Харитонов (28-6-0) в свои 38 лет прожил богатую бойцовскую карьеру, апогеем которой стали выступления в Японии (организации PRIDE, Dream). Десантник из Тулы получил мировую известность в 2004–2010 годах, выиграв у целой россыпи именитых соперников, включая таких звёзд ММА, как Сэмми Схилт, Педру Риззу, Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим, Андрей Орловский. В октябре 2018 года Сергей дебютировал в организации Bellator, нокаутировав в конце первого раунда экс-бойца UFC Роя Нельсона. Победа над Большой Деревенщиной открыла перед Харитоновым возможность претендовать на чемпионский бой, но как минимум россиянину для этого необходимо будет продолжить побеждать в ближайших двух поединках. В одном из них тульский боец сойдётся в клетке с Мэттом Митрионом — 40-летним атлетом из США, в июне 2017 года отправившим в нокаут Фёдора Емельяненко.

Мэтт Митрион (13-6-0), как и большинство тяжей Bellator, перешёл под крыло компании из UFC. В "восьмиугольнике" Мэтт провёл 14 из 19 профессиональных поединков, имея в своём активе победы над Кевином Фергюсоном, Дерриком Льюисом и Габриелем Гонзагой. В компании Скотта Кокера Митрион дебютировал 24 июня 2016 года. Выиграв у Федора Емельяненко и Роя Нельсона, Мэтт в полуфинале Гран-при уступил по очкам будущему чемпиону Райану Бейдеру.

Поединок Харитонов — Митрион обещает стать богатым на активные действия, и в первую очередь в плане ударной техники. Оба противника предпочитают биться в стойке, рассчитывая на нокаутирующий удар. Фаворитом противостояния можно назвать россиянина — за счёт опыта и более универсальной техники. Но американский боец обладает уникальной возможностью усыпления бдительности противника и нанесения неожиданного фатального удара.

Виталий Минаков (21-0-0) по праву может назвать Bellator родным домом, ведь в уже далёком 2014 году россиянин завоевал чемпионский пояс организации, одолев по итогам 25-минутного поединка Чейка Конго. Завоевав титул чемпиона Bellator, Минаков по непонятным для большинства фанатов ММА причинам перестал выступать в американском промоушене, при этом продолжая оставаться чемпионом этой организации на протяжении ещё трёх лет. Начиная с 2015 года боец из Брянска бился исключительно под эгидой российской компании Fight Nights Global, проведя за два года в России семь поединков. В двух крайних боях Виталий нокаутировал топовых тяжеловесов Антониу Бигфута Силву и Тони Джонсона.

Минакову 34 года и, по его собственному признанию Лайфу, он очень голоден до боев и готов вернуть свой пояс чемпиона, отобранный у него по бюрократическим соображениям.

Чейк Конго (29-10-2) — 43-летний гигант из Франции, идущий на победной серии из семи боёв, включая успех в поединке с Александром Волковым в июне 2015 года. Как было отмечено, Конго и Минаков однажды уже встречались между собой в сражении за титул чемпиона Bellator. Прежде чем попасть в промоушен № 2 на планете, француз сделал блестящую карьеру в UFC, проведя с 2006 года сражения с такими яркими бойцами в истории смешанных единоборств, как Мирко Филипович, Хит Херринг, Кейн Веласкес, Фрэнк Мир, Трэвис Браун, Марк Хант, Мэтт Митрион и Рой Нельсон.

Чейк Конго имеет гораздо больший опыт и разрушительную силу, чем Минаков. Но это фактически единственные компоненты, на которые стоит обращать внимание россиянину. Французский боец заметно потерял в скорости, координации и тайминге. Виталий моложе своего противника, гораздо разнообразнее, а главное не понаслышке знает, как можно победить Чейка. В случае победы 16 февраля на турнире Bellator 216 Виталий Минаков получит официальный статус претендента № 1 на встречу с действующим чемпионом Райаном Бейдером. Учитывая, что миру всегда интересны противостояния США и России, можно представить, с каким азартом организация Bellator подойдёт к раскрутке этого потенциального поединка. Может ли Минаков выиграть у Чейка Конго? Однозначно — да. Сможет ли россиянин отомстить за Фёдора Емельяненко и одолеть Бейдера? Шансы — 50 на 50.