Удар по самолюбию. Почему бой Митриона и Харитонова не состоялся?

Сегодня ранним утром по московскому времени в Коннектикуте (США) состоялся турнир по ММА Bellator 215, главным событием которого стал бой в тяжёлом весе между экс-бойцом UFC Мэттом Митрионом и ветераном смешанных единоборств из России Сергеем Харитоновым. Но как такового поединка не случилось…

Уже на 13-й секунде первого раунда американский боец, известный в России досрочной победой над Фёдором Емельяненко в июне 2017 года, нанёс по Сергею запрещённый удар ногой в пах. В подобных ситуациях бойцу предоставляется пять минут на восстановление, но удар оказался настолько тяжёлым, что этого времени Харитонову не хватило.

Тульский Десантник не смог оправиться от пропущенного удара и был вынужден отказаться от возможности продолжать сражение. Бой признан несостоявшимся. Очень досадное и обидное завершение поединка, который для обоих бойцов мог стать трамплином к чемпионскому бою в обозримом будущем. Митрион и президент организации Скотт Кокер принесли всем свои извинения, но пока нет информации, будет ли проведён повторный поединок между Сергеем и Мэттом или всё же спортсмены получат других соперников.

Примечательно, что для Харитонова подобное развитие событий в поединке не в новинку. 24 мая прошлого года в Санкт-Петербурге Сергей на турнире М-1 Challenge 92 встретился в клетке с Антоном Вязигиным, бой с которым до середины второго раунда складывался явно не в сторону более именитого бойца. В одном из "разменов" Сергей пропустил тычок в глаз. Как и в случае с Митрионом, в тот вечер Сергей восстановиться не смог. Изначально каким-то непостижимым образом судьи отдали победу именно туляку, но позже поединок был изменён на "несостоявшийся". Злой рок преследует Десантника?

Как сообщал Лайф ранее, Харитонов в случае победы над Митрионом вполне мог бы рассчитывать на титульный поединок в 2019 году, но за несколько дней до турнира президент Bellator Скотт Кокер дал понять, что действующий чемпион в двух весовых категориях Райан Бейдер будет драться с теми, кого предпочтёт сам. То есть ни Харитонов, который мог победить сегодня, ни Виталий Минаков, которому предстоит выйти в клетку уже завтра против Чейка Конго, в итоге могут так и остаться без возможности оспорить чемпионство.

— Для меня главное то, чего хочет боец. Думаю, мы должны пообщаться с Райаном, чего мы ещё не сделали. Пока мы хотим, чтобы парень насладился своим местом под солнцем. Наверное, мы встретимся с ним и его менеджментом в ближайшие две недели и выясним, что он хочет делать. Тогда мы и запустим процесс. В тяжёлом весе я думаю о бое Бейдера с Чейком Конго, с Роем Нельсоном, с Мирко Крокопом и реванше с Мэттом Митрионом. Для него есть много других поединков, кроме матча с победителем встречи Чейка Конго и его оппонента, которая состоится в этот уик-энд, — поделился своим видением ситуации Кокер.

Как можно заметить, президент американского промоушена даже не стал упоминать в интервью имя бывшего чемпиона организации — непобеждённого Виталия Минакова. Скотт не скрывает, что ждёт победы от 43-летнего Чейка Конго, а в случае если этого не произойдет и верх возьмёт Виталий, у Кокера есть в рукаве другие возрастные тузы для Бейдера: 42-летний Рой Нельсон, 44-летний Мирко Крокоп и тот самый Митрион, которому 40…

Несложно понять логику президента Bellator, делающего ставку на так называемых сбитых лётчиков из UFC, которые, несмотря на почтенный по меркам большого спорта возраст, всё же имеют имя и привлекают зрительский интерес, а главное, обладают навыками не приемлемого для россиян трештокинга.

Именно возможность раскручивать поединки, которые порой длятся не более одной минуты, вытесняет на второй план спортивный принцип. 34-летний Виталий Минаков, несомненно, самый опасный соперник для Райана Бейдера из всех ныне обитающих в Bellator тяжеловесов, но так ли это на самом деле, возможно, мы никогда и не узнаем. Но пока что все мысли Виталия связаны всё с тем же 44-летним Чейком Конго, которого боец из Брянска однажды уже побеждал — шесть лет назад.