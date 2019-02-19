Минаков: После драки кулаками не машут, я апелляцией заниматься не буду

Экс-чемпион Bellator из Брянска Виталий Минаков в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал о своём отношении к судейским запискам по итогам поединка с Чейком Конго, возможности подать апелляцию, титульной гонке и планах на будущее.

— Виталий, большинство фанатов ММА всего мира в недоумении. Тебя реально ограбили в бою с Чейком Конго. Твоё мнение: почему судьи отдали победу Чейку в третьем раунде?

— Да, показать что-то серьёзное в этом бою я не смог, но считаю, что и Чейк тоже не отработал настолько, чтобы выиграть единогласным решением. Я не берусь обсуждать решение судей, потому что, откровенно говоря, сам до конца не понимаю критериев оценки. Как оцениваются раунды? На единогласное решение он не наработал. Я пересмотрел бой. Моё субъективное мнение: первый и третий раунды я забрал. Если именно за последние десять секунд Чейку отдали последний раунд… Ну, не знаю.

— Говорил ли ты после боя со Скоттом Кокером или с кем-то из руководства Bellator? Согласны ли они с судьями?

— Нет, я не обсуждал ни с кем судейское решение. В этом нет смысла. После драки кулаками не машут, решение принято, руку подняли сопернику. Можно что угодно говорить, как угодно критиковать это решение, но оно есть, оно принято. Поэтому здесь уже нечего сказать.

— Есть ли шанс подать апелляцию и изменить исход боя?

— Не знаю, будет подаваться апелляция или нет, я этим сам точно заниматься не буду. Это вопрос, наверное, к менеджерам — к Ризвану Магомедову, Али Абдель-Азизу. Не знаю, есть ли вообще практика изменения таких решений, но это уже неважно. Даже если и будет какая-то апелляция, то примут решение изменить с единогласного на раздельное. Всё равно в его пользу. Никто победу уже не отменит. Поэтому всё это ерунда!

— Каким ты видишь свое будущее в Bellator? На твой взгляд, сильно ли назад тебя откинуло это поражение?

— То, что это поражение откинуло меня сильно назад, — на самом деле это неважно. Думаю, в любом случае я буду на топовых позициях в организации.

— Говорил ли ты со своими менеджерами о том, кто может стать твоим следующим соперником? Есть ли предпочтения?

— Нет, у меня ещё не было времени. Сейчас мы об этом не думаем. Пока нужно избавиться от того балласта, который давно есть… Надо залечить травмы и выходить на бои в принципиально другом состоянии. Я думаю, мы обсудим, с кем можно подраться и когда, чуть позже.

Поражение Минакова: заговор или закономерность?