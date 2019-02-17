Поражение Минакова: заговор или закономерность?

Раннее воскресное утро 17 февраля стало сенсационным для поклонников известного российского бойца смешанных единоборств Виталия Минакова: доселе не побеждённый богатырь из Брянска впервые в карьере проиграл… 43-летний француз Чейк Конго сумел реваншировать поражение пятилетней давности в организации Bellator и лишить возможности Минакова драться за титул чемпиона.

Для Виталия Минакова (21-1-0) сегодняшний поединок с Конго стал возвращением в американский промоушен, в котором он стал чемпионом пять лет назад. После победы над Чейком Виталий по определённым причинам перестал выступать в Bellator, сконцентрировавшись на боях в родной для себя организации Fight Nights Global. Выиграв в России семь поединков кряду, Виталий заключил с организацией Скотта Кокера новое, более выгодное по финансовым показателям, соглашение.

Волею судьбы соперником россиянина в США вновь стал фактурный темнокожий француз, победа над которым открывала Минакову путь к бою за чемпионский пояс Райана Бейдера. Но начало 2019 года стало "чёрным" для отечественных бойцов в Bellator: Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом всё тому же Бейдеру, Сергей Харитонов пропустил чудовищной силы удар ногой в пах и был вынужден сняться со вчерашнего поединка против Мэтта Митриона и, наконец, Виталий Минаков уступил Чейку Конго по очкам. Но насколько оказалось справедливым данное решение?

Минаков уверенно начал поединок, зацепив на первых секундах боя соперника правым джебом. В дальнейшем в действиях российского спортсмена стала читаться предсказуемость. Российский боец сделал ставку на удары с обеих рук "на скачке", к которым опытный соперник из Франции довольно скоро приноровился.

Первый раунд за счёт активности можно было отдать Виталию. Во второй пятиминутке Конго выравнял ход поединка, несколько раз жёстко попав по противнику ударами рук: Минаков выглядел потрясённым. В финальном отрезке боя у поклонников россиянина появилась надежда на успех: Виталий сумел перевести Чейка на спину, проведя в позиции маунт большую часть третьего раунда.

С одной стороны, Виталий контролировал ход боя, но, с другой, реальных активных действий с его стороны зрители и судьи не увидели. Под занавес поединка Конго удалось подняться и провести молниеносную многосерийную атаку из ударов кулаками и коленями в клинче, едва не закончившуюся нокаутом. Возможно, именно этот эпизод стал ключевым.

Несмотря на тот фактор, что фактически весь третий раунд россиянин пролежал на французе, именно ударная активность со стороны Чейка в последние секунды боя предрешила исход встречи. Наверняка многие фанаты ММА из России могут увидеть в решении судей некий заговор, но следует взглянуть на ситуацию с определением победителей в организации Bellator шире.

Не секрет, что президент Скотт Кокер делает ставку именно на зрелищных бойцов, предпочитающих активность в стойке возне в партере. Это можно заметить и по именам имеющих действующие контракты с компанией. Смешанные единоборства в Америке — это бизнес. И чтобы его развивать и зарабатывать, нужен зрительский интерес. В свою очередь, интерес аудитории напрямую связан с бойцами, которые достаточно ярки как в клетке, так и за её пределами. Виталий Минаков, несомненно, одарённый, сильный боец, способный как отквитаться с Конго, так и отобрать пояс у Райана Бейдера. Но правда в том, что Кокеру на Олимпе нужны другие звёзды… Бойцы, делающие шоу как в своих инстаграмах, так и в выступлениях.

Такой спортсмен из бойцовской России, как Минаков, безусловно, нужен американцам. Но скорее в роли гейткипера. А пока что поклонников Bellator ждут возрастные разборки с участием звёзд, чьи лучшие времена пришлись на начало 2000 годов. Нравится это вам или нет…