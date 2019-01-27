Падение Последнего императора. Завершит ли карьеру Емельяненко?

Сегодня ранним утром в США состоялся финал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором сошлись экс-чемпион Pride Фёдор Емельяненко и действующий чемпион организации Bellator в полутяжёлом весе (93,0 кг) Райан Бейдер. К сожалению, для поклонников Последнего Императора этот поединок не оправдал надежд и откровенно разочаровал…

Как ранее сообщал Лайф, Емельяненко, по мнению букмекеров, являлся андердогом, но всё же вера в нокаутирующий удар уроженца Старого Оскола немного нивелировала разницу в нынешнем состоянии соперников.

По мнению некоторых экспертов, Фёдор имел наибольшие шансы в дебюте поединка. Об этом, в частности, говорил Лайфу и президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Гаджиев: "Емельяненко — не фаворит боя, но своей победой не удивит!"

Топовый российский боец Владимир Минеев и вовсе считал, что Емельяненко фаворит.

— Бейдер — очень серьёзный соперник, поэтому поединок для всех ценителей ММА очень интересный и важный. Хотелось бы, чтобы Фёдор навсегда запомнился победителем. Думаю, что сильная сторона Емельяненко — это его борьба и опыт. Нельзя пропускать тяжёлые удары, используя свои сильные стороны. Ставлю 60% на 40% в пользу Фёдора! — говорил перед поединком Минеев.

Но на деле всё оказалось гораздо прозаичнее… Сложно по 30 секундам поединка понять, каким всё же был геймплан Последнего Императора, но в многочисленных превью к бою фанаты и эксперты ММА предсказывали сценарий, согласно которому американский боец будет пытаться с первых же секунд схватки переводить соперника в партер, контролировать, добивать, а Емельяненко будет стараться блокировать тейкдауны, работая с оппонентом в стойке.

Емельяненко проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator на первых секундах боя

Но Дарт неприятно удивил фанатов российского атлета. Все вопросы о победителе боя были сняты после первого же удара Райана, ставшего симбиозом левого джеба и хука. Сложно понять, как Последний Император умудрился не заметить этот удар. Но гораздо печальнее от детской ошибки, допущенной Емельяненко — он попросту отпустил руки. И проблеме этой не один год… Если в былые времена Фёдор мог рассчитывать на свою феноменальную реакцию и скорость, уходя с линии атаки фактически неповреждённым, то сейчас, в 42 года, эти компоненты уже не спасают.

Пропустив удар, россиянин упал как подкошенный. На этом можно было останавливать бой, но высокий статус поединка вынудил рефери позволить нанести ещё три добивающих удара по находившемуся в полусознательном состоянии Емельяненко. Остановка рефери поединка не вызывает никаких вопросов, в частности, это признал в прямом эфире "Матч ТВ" член команды россиянина Эдгард Запашный. Но, по мнению экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко, судья должен был дать Фёдору шанс, не останавливая так рано поединок. Сложно, конечно, с Александром согласиться, пересматривая этот эпизод раз за разом…

Фёдор Емельяненко вновь проиграл. Ему 42 года, лучшие времена спортивной карьеры россиянина уже позади, оставшись в далёкой Японии. Что будет дальше с Последним Императором, наверное, пока не знает и сам боец. Контракт с организацией Bellator завершён и вряд ли президент компании Скотт Кокер, называющий себя другом россиянина, предложит новое соглашение. По крайней мере в общении с журналистами Кокер излучал неуверенность.

— Наша работа — это показывать лучшие бои. Сегодня мы это сделали. Неприятно видеть, как друг получает ущерб. Но когда я увиделся с ним, он сказал, что с ним всё в порядке. Один удар, он не получил серьёзного ущерба. Драться снова? Это ему решать. Наши партнёрские отношения длятся много лет. Фёдор не обязан драться. Он уже всего добился.

Емельяненко — величайший тяжеловес в истории. Он 10 лет не знал поражений. Раньше он напоминал мне персонажа фильма "Джеймс Бонд". Он беспощаден в бою и делает работу, русский шпион. Он стойкий и нокаутировал людей. Это он делал долгое время. Для Bellator это честь, что он проводит бои у нас, — отметил Скотт Кокер.

Сейчас самый главный вопрос: нужно ли россиянину продолжать? Судя по тому, что мы увидели сегодняшним утром, ответ: нет! Но фанаты ММА не хотят видеть уход из спорта самой главной звезды смешанных единоборств после столь сокрушительного поражения.

Возможно, мы понаблюдаем за прощальным поединком Емельяненко против проходимого соперника уже в России, в рамках ивента одного из отечественных промоушенов, к примеру, М-1 Global, Fight Nights Global или АСА. Самый любимый боец президента России Владимира Путина не сможет уйти из спорта, будучи вдребезги разбитым в США. Верим, что нас ждёт хороший финал, пусть и не самый справедливый…