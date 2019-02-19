Русский доминатор. Кучеров уничтожает НХЛ и летит к вечному рекорду Могильного

Форвард "Тампы" почти повторил своё прошлогоднее очковое достижение, хотя в запасе ещё два десятка матчей.

Пока Евгений Малкин бьётся с собственной полезностью, Александр Овечкин рвётся в вечность, лучшим русским в НХЛ в режиме реального времени является Никита Кучеров. Этот скромняга из Майкопа с абсолютным покерфейсом бьёт мыслимые рекорды и готовится покорять немыслимые. Два вопроса: как ему это удаётся и собирается ли он останавливаться?

Кучеров проводит в НХЛ уже шестой сезон, и каждый из них становится лучше предыдущего. 14 очков, потом 65, 66, 85... И заветная сотня в прошлом сезоне! Причём, что любопытно, очковое достижение Кучерова абсолютно точно предсказал его друг и тёзка из московского ЦСКА Нестеров. В 2017-м он наванговал Кучерову 100 очков за сезон, а годом позже сделал ещё один прогноз, который тогда казался слегка оптимистичным.

Год назад меня уже спрашивали, сколько очков наберёт Кучеров. Я тогда сказал, что 100. Помните? А новый прогноз: Куч наберет 125 очков. Вот увидите Никита Нестеров осенью 2018-го Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

И что мы видим теперь? У Кучерова уже 99 очков в копилке, а ведь прошло всего 60 матчей. То есть впереди ещё два десятка игр, за которые Никита вполне может не только претворить прогноз друга в жизнь, но и замахнуться на вечный русский рекорд — 127 очков Александра Могильного в сезоне-1992/93.

Лучшие сезоны россиян в НХЛ 127 — Александр Могильный, 1992/93 120 — Сергей Фёдоров, 1993/94 113 — Евгений Малкин, 2008/09 112 — Александр Овечкин, 2007/08 Александр Могильный стал лучшим в сезоне 1992/93

Кучеров очень ровно проходит сезон и помогает "Тампе" идти на первом месте в конференции. А его личной результативности очень помогли два отрезка, которые Никита провёл в режиме сумасшедшего доминирования. В декабре он набрал 14 очков в пяти матчах и вырвался на первую строчку в бомбардирской гонке, когда казалось, что лидеров уже не достать.

И вот сейчас, в феврале, Кучеров превзошёл своё же достижение: теперь уже 18 очков в пяти играх. Просто вау! В последнем матче с "Коламбусом" Панарина Ник ита выдал три результативных паса партнёрам и дважды забил .

От преследователей в бомбардирской гонке Кучеров просто улетел. До сотни (уже дежурной) — рукой подать.

Так быстро 99 очков в лиге в последний раз набирал легендарный Марио Лемье. Было это двадцать с лишним лет назад — в сезоне-1996/97. А большее количество очков за 60 матчей с 1990 года выбивали только пять человек.

60 games, 99 points for @86Kucherov.



Since 1990-91, there have only been seven instances of a player hitting the century mark through their team's 60th game. #NHLStats pic.twitter.com/LRt2YcBDI4 — NHL Public Relations (@PR_NHL) 19 февраля 2019 г.

В XXI веке лучший результат по набранным очкам принадлежит Джо Торнтону: в сезоне-2005/06 он накопил 125 баллов. Лучший из россиян за всю историю — Могильный — выбил 127 очков в сезоне-1992/93. При этом Кучеров, если продолжит играть в режиме хоккейного бога, легко превзойдёт их достижения. Концовка "регулярки" без сбоев может привести Кучеров к 135 очкам — лучшему результату НХЛ почти за четверть века.

Клубные рекорды Кучеров уже переписал: стал лучшим ассистентом (70 передач) отдельного сезона в истории "Тампы", превзойдя легендарных Мартина Сан-Луи и Бреда Ричардса. Четыре и более очка в трёх встречах из четырёх тоже никто из "Лайтнинг" никогда не набирал.

Волнует ли всё это Кучерова? Ни капли. Вот его обычный комментарий после очередного чумового матча: "Сегодня мы выиграли, и это хорошо. Здесь дело не в моей игре. Это командная игра. И сейчас все отлично себя чувствуют". За скромность болельщики любят Никиту ещё больше.

А боссы клуба этим ещё и пользуются. У Кучерова небывало скромный контракт для самого доминирующего игрока лиги. По уровню зарплаты россиянин плетётся в самом конце второй сотни игроков НХЛ, получая 4,66 млн долларов. Однако в следующем году начнёт действовать новое соглашение. Там всё в два раза серьёзнее: 9,5 млн в год.

Главное для Кучерова — не сбавлять обороты и в плей-офф, потому что в прошлом году "Тампа" тоже разнесла всех на Востоке, но на пути к Кубку Стэнли споткнулась о чемпионский "Вашингтон" Овечкина. Однако сейчас у "капиталистов" и трофей в кармане, и ворох игровых проблем в придачу. Так что теперь главный кубок сильнейшей лиги мира может поднять над головой уже другой российский бомбардир.