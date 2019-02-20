"Краснодар" нашёл крайнего, "Зенит" кусает локти. Лучший трансфер в РПЛ совершён

Рассказываем, почему "Краснодар" выиграл от приобретения Дмитрия Скопинцева, а "Зениту" и "Спартаку" остаётся только сожалеть.

Переход 21-летнего Дмитрия Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар" можно назвать самым неожиданным и обсуждаемым в этот трансферный период. На активно прогрессирующего левого защитника претендовали "Зенит" и "Спартак", но кубанский клуб без освещения в СМИ предложил выгодные контракт и условия футболисту, чем ещё раз доказал свою грамотную трансферную политику с ориентиром на молодые таланты. "Быки" отдали за игрока €4,4 млн, а с учётом всех бонусов сумма равна примерно €6,5 млн.

Ряды «Краснодара» пополнит Дмитрий Скопинцев.



21-летний защитник перейдет в стан «быков» из «Ростова».



«Краснодар» согласовал с ростовчанами все детали трансфера. Скопинцев пройдет мед.обследование,после чего с ним будет подписан долгосрочный личный контракт.



Фото:GettyImages pic.twitter.com/dsYXhcTcZK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 февраля 2019 г.

Кто такой Скопинцев?

Дмитрию Скопинцеву всего 21 год. Он родился в Воронеже, где и начал заниматься футболом в местной СДЮШОР. Молодой талант на одном из турниров приметил Константин Сарсания и пригласил в академию московского "Динамо". Дима своим шансом воспользовался сполна. Его признали лучшим игроком столичной академии среди всех возрастных групп, а также назвали главной надеждой клуба.

После четырёх лет в Москве Дмитрий принял решение перебраться в петербургский "Зенит". Он очень нравился тогдашнему наставнику сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашу. Португалец регулярно приглашал его на тренировки с главной командой, а также дал ему возможность дебютировать за основу в одном из товарищеских матчей.

В дубле сине-бело-голубых он отыграл всего один сезон, после чего перебрался в немецкий "РБ Лейпциг", а оттуда — в австрийский "Лиферинг", который является фарм-клубом "быков".

В 2016 году Скопинцев вернулся в Россию и стал игроком "Ростова". Один сезон ему пришлось провести в аренде в калининградской "Балтике" из-за того, что Курбан Бердыев не давал шанса молодому футболисту, а игровая практика была необходима.

С приходом Валерия Карпина в ростовский клуб Скопинцев получил свой очередной шанс и стал не просто игроком основы, а лидером на поле. В этом сезоне он провёл 17 матчей, где отличился одним голом и четырьмя результативными передачами.

"Зенит" упустил свой шанс

"Зенит" ещё до начала трансферного периода проявлял интерес к Скопинцеву. Правда, на эту же позицию петербуржцы рассматривали и Маркоса Акунью. Переговоры с аргентинцем не увенчались успехом, а теперь они ещё лишились и трансфера российского защитника...

А ведь команда Сергея Семака испытывает проблемы на поле как раз на позиции левого защитника. 35-летний Юрий Жирков всё ещё восстанавливается после травмы, а молодой Эльмир Набиуллин не впечатляет своей игрой и допускает много ошибок. Это хорошо показал последний матч с "Фенербахче" в Лиге Европы. Кстати, сам Скопинцев не раз в интервью говорил, что ему нравится игра Жиркова. Молодой защитник мог бы лично перенять опыт экс-игрока "Челси". Плюс у Скопинцева сложились хорошие отношения с одним из тренеров "Зенита" Анатолием Тимощуком, который и помог ему перебраться в Германию.

Да и вообще, иметь молодого и перспективного игрока с российским паспортом на этой позиции петербуржцам было бы выгодно по всем статьям. Но теперь им, как и московскому "Спартаку", также проявлявшему интерес к Дмитрию, остаётся только кусать локти.

"Скопинцев — сильнейший в нашем чемпионате"

Мы пообщались с тренером молодёжной команды столичного "Динамо" Кириллом Новиковым, который работал со Скопинцевым в академии на протяжении четырёх лет. Он уверен, что для "Краснодара" это удачный трансфер.

— На мой взгляд, Дмитрий уже сейчас является одним из сильнейших игроков своего амплуа в нашем российском чемпионате, несмотря на свой молодой возраст. Он обладает всеми качествами, чтобы играть на высоком европейском уровне. Уверен, что он будет продолжать прогрессировать.

Несомненно, для "Краснодара" — это усиление и отличный трансфер на долгие годы при минимальных вложениях с учётом нынешних цен на трансферном рынке. Диме всего 21, но уже через 2–3 года его цена будет в разы больше! "Краснодар" сможет продать его за большие деньги в хороший европейский клуб. У меня в этом нет ни малейших сомнений, — сказал Новиков Лайфу.

Также он считает, что у Дмитрия сильный характер и он психологически устойчив, что важно для молодого футболиста. Среди игровых качеств Новиков выделил хорошую борьбу в единоборствах, рабочую левую ногу, а также чёткое понимание игры и работоспособность.

Очевидно, Скопинцев в "Краснодаре" займёт место Кристиана Рамиреса, которого уже намерен приобрести "Зенит", чтобы решить вопрос по этой позиции за три дня до закрытия трансферного окна. Эквадорец хорошо зарекомендовал себя, но в условиях лимита ему приходится тяжело, учитывая ещё и отсутствие Павла Мамаева. Поэтому выбор в пользу Скопинцева для "быков" очевиден. Плюс с продажей Рамиреса "Краснодар" может отчасти окупиться. Ведь за 21-летнего Скопинцева была отдана достаточно большая сумма (около €6,5 млн). А вот насколько быстро он адаптируется в новой команде и поможет ли "Краснодару" стать чемпионом России, узнаем уже совсем скоро.