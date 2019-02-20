РПЛ недовольна состоянием газона на новой арене "Динамо"

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РПЛ недовольна состоянием газона на новой арене "Динамо"

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В свою очередь, у "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" газоны находятся в хорошем состоянии.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о состоянии газонов на российских стадионах перед возобновлением чемпионата.

— У "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" газоны находятся в очень хорошем состоянии. Большие нарекания вызывает состояние газона на новом стадионе "Динамо", где предстоит провести важнейший матч со "Спартаком". Вызывают озабоченность также и газон в Туле, и на резервной арене в Химках, — цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, первые матчи Российской премьер-лиги в 2019 году начнутся 1 марта.

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