"Магнитка" во втором овертайме одолела "Салават Юлаев" в Кубке Гагарина

Победу "Металлургу" за 40 секунд до конца второго овертайма принёс американский нападающий Шор Ник.

Магнитогорский "Металлург" одержал верх над "Салаватом Юлаевым" в первом матче 1/8 плей-офф Кубка Гагарина — 2:1 (ОТ). Командам для выявления победителя потребовалось два дополнительных периода.

Открыли счёт в матче хозяева. Нападающий "Металлурга" Денис Платонов на третьей минуте второго периода вывел свою команду вперёд. Форвард убежал на рандеву с голкипером Уфы и точным броском заставил его капитулировать.

Отыграться гостям из Уфы удалось в начале третьей двадцатиминутки. Хорошая позиционная атака получилась у "Салавата", и Теему Хартикайнен забросил первую шайбу уфимцев в этом плей-офф.

Развязка матча наступила за 40 секунд до конца второго добавленного овертайма. Шор Ник поборолся на пятаке с Юхи Метсолы и добил шайбу в ворота. "Металлург" одержал трудную победу и повёл в серии 1:0.

Второй матч состоится 27 февраля и пройдёт также в Магнитогорске. После чего команды переберутся в Уфу.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Металлург" Магнитогорск — "Салават Юлаев" Уфа — 2:1 ОТ.