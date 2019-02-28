Футбол выходит из спячки! 10 главных интриг чемпионата России

Российская премьер-лига наконец-то выходит из зимней паузы, и сейчас начнётся самое интересное. Во второй части сезона нас ждут ответы на главные вопросы: как будет выглядеть обновлённый "Зенит", сможет ли "Краснодар" остаться в чемпионской гонке до конца, что нового покажет "Локомотив", кто станет лучшим бомбардиром чемпионата и кто возьмёт главный трофей. Об этих и других интригах второй части сезона РПЛ – в материале Лайфа.

Интрига № 1. Что покажет обновлённый "Зенит"? Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

На старте сезона "Зениту" не было равных, но ближе к концу календарного 2018 года у команды возникли серьёзные проблемы. Однако обошлось: питерцы и в чемпионате первую строчку сохранили, и в плей-офф Лиги Европы вышли. Сергей Семак жаловался на короткую скамейку, и зимой "Зенит" провёл самую мощную трансферную кампанию, закупившись на 40 миллионов евро. Теперь вопрос в том, насколько полезными окажутся Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун в борьбе на двух фронтах?

Интрига № 2. Выдержит ли "Краснодар" чемпионскую гонку? Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

"Краснодар" в этом сезоне нереально хорош: он показывает самый яркий футбол среди всех российских клубов, обыгрывает топов в еврокубках и всерьёз претендует на чемпионство. Но хватит ли "быков" на всю дистанцию? Бороться с усилившимся "Зенитом" будет непросто, а совмещать это с матчами в Лиге Европы — ещё сложнее. Будет интересно посмотреть, как молодой тренер Мурад Мусаев будет справляться с задачами, которых в его карьере ещё не было.

Интрига № 3. Справится ли "Спартак" с внутренними демонами? Фото: © РИА Новости/Александр Ступников

В "Спартаке" прошли процедуру очищения, избавились от нескольких игроков, но старые проблемы дают о себе знать ещё до возобновления сезона. То фанаты расклеивают листовки с руководством и футболистами в роли "Фантастических тварей", то на официальном сайте случайно появляется обличающий болельщиков текст... Словом, для красно-белых первоочередная задача — победить самих себя и попытаться избавиться наконец от негативного шлейфа. Получится?

Интрига № 4. Станет ли Чалов лучшим бомбардиром? Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Одно из главных открытий первой части сезона — бомбардирские подвиги нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Юный форвард всё никак не дослужится до сборной России, но в своём клубе уже стал безоговорочным лидером атаки. Правда, в гонке бомбардиров его преследуют и спартаковец Зе Луиш, и трио из "Краснодара" — Ари, Классон, Сулейманов. Выдержит ли конкуренцию молодой армеец?

Интрига № 5. Чем удивит чемпионский "Локомотив"? Фото: © РИА Новости/Александр Ступников

В первой части сезона "Локомотив" больше страдал, чем играл. Да, и в чемпионский сезон железнодорожники не баловали ярким футболом, но конкуренты по сравнению с прошлым сезоном явно стали сильнее. Поэтому теперь Юрию Палычу Сёмину нужно что-то изобрести, чтобы его поезд продолжил сметать соперников с пути, как это периодически случалось в конце прошлого года. В конце концов, еврокубками теперь "Локо" не обременён, так что цель одна — чемпионат.

Интрига № 6. Что будет с "Рубином"? Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Казани всё плохо: денег нет, но "Рубин" держится. Правда, пришлось продать лучшего нападающего — Азмуна — и лучшего защитника — Кудряшова. А вратарь Джанаев ушёл сам, устав терпеть отсутствие заработной платы. Да, покупки тоже были, но по уровню игроки с теми, что ушли, пока несопоставимы. С другой стороны, Бердыев всегда умел выжимать максимум из не самых сильных футболистов. В первой части сезона его "Рубин" был чуть ли не теневым фаворитом чемпионата, который потерпел меньше всего поражений. Что же будет во второй?

Интрига № 7. Взлетят ли "Крылья"? Фото: © РИА Новости/Анар Мовсумов

Эксперимент с Андреем Тихоновым, к сожалению для самарцев, успехом не закончился. Клуб пришёл спасать Божович, зимой произошла массовая миграция футболистов из "Спартака", поможет ли всё это "Крыльям Советов" наконец взлететь со своего 13-го места? Предпосылки для этого есть, вопрос лишь в том, будут ли они реализованы.

Интрига № 8. Выживет ли "Анжи"? Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый круг чемпионата для махачкалинцев прошёл под лозунгом #Анжиживи. Финансовая зарядка у клуба давно уже находится на отметке в 1%, но он героически продолжает работать. Недавно даже появился спонсор, но основная цель "Анжи" — дожить до конца сезона и надеяться на чудо в виде глобального, а не ситуационного инвестора. Пока руководство пытается его найти, игроки и тренер стараются не вылететь, но получится ли?

Интрига № 9. Спасётся ли "Енисей"? Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Красноярский "Енисей" — пока самый безнадёжный аутсайдер РПЛ, который за 17 матчей сумел выиграть лишь дважды. Но при этом клуб умудряется оставаться одним из самых медиактивных в лиге: сибиряки постоянно дарят подарки соперникам, остро шутят в "Твиттере", вот только толковой игры пока не показывают. Если она во второй части сезона неожиданно не проявится, РПЛ потеряет один из ярчайших клубов.

Интрига № 10. Кто станет чемпионом? Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Конечно же, главный вопрос любого чемпионата — кто станет победителем? И в этом году выбор не стоит, как обычно, между Москвой и Питером — Краснодар тоже самым активным образом участвует в чемпионской гонке. Ростов и Казань также моментами располагались высоко. Но кто окажется выше всех в конце сезона?