РПЛ признала газон "ВТБ-арены" неудовлетворительным

Теперь московское "Динамо" должно определиться с местом проведения матча 19-го тура.

На официальном сайте Российской премьер-лиги сообщили, что комиссия по допуску футбольных полей выявила неудовлетворительное состояние газона. Главные минусы — это высокая влажность, отсутствие прошивки, нарушения в плотности газона, а также несформированная корневая система. Все эти недочёты могут повлечь травмы спортсменов.

Теперь "Динамо" должно определиться с другим местом проведения игры со "Спартаком".

Матч должен состояться 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата России.