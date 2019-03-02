"Зенит" победил "Урал" благодаря голу Азмуна

Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным преимуществом над екатеринбургским клубом в матче 18-го тура чемпионата России.

Российская премьер-лига вернулась после зимнего перерыва ещё вчера матчем "Оренбург" — "Анжи", где махачкалинцы победили команду Владимира Федотова. Уже сегодня футбольные фанаты смогут насладиться ещё четырьмя встречами. Первый матч был завершён в Екатеринбурге. Местный "Урал" уступил петербургскому "Зениту".

Команда Сергея Семака на протяжении всей игры больше владела преимуществом, правда, отличиться гости из Северной столицы смогли лишь единожды. Под занавес первого тайма Сердар Азмун головой отправил мяч в ворота "Урала".

Для иранского форварда, который в феврале подписал трудовое соглашение с "Зенитом", это уже третий гол за новую команду. Ранее он оформил дубль в матче Лиги Европы с турецким "Фенербахче".

Благодаря этой победе лидер чемпионата набрал 37 очков, а подопечные Дмитрия Парфёнова с 22 очками в активе остаются на 9-м месте.

Отметим, сегодня также состоятся матчи "Арсенал" — ЦСКА, "Локомотив" — "Крылья Советов" и "Рубин" — "Ахмат".

РПЛ. 18-й тур.

"Урал" — "Зенит" — 0:1

Голы: Азмун (42', 0:1).