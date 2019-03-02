ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу" в Грозном

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Арсенала" и ЦСКА состоялся в Грозном из-за проблем с газоном на стадионе в Туле. Встреча прошла практически при пустых трибунах.
Автором первого гола в этой встрече стал черногорский форвард "канониров" Лука Джорджевич.
А увеличил преимущество в самой концовке встречи Эванс Кангва.
Таким образом, команда Виктора Гончаренко упускает три очка на выезде, но в турнирной таблице пока сохраняет третье место. Подопечные Игоря Черевченко поднимаются на две строчки выше (9-е место), у них теперь 23 очка.
Ранее петербургский "Зенит" победил в Екатеринбурге "Урал", где отличился Сердар Азмун.
РПЛ. 18-й тур.
"Арсенал" — ЦСКА — 2:0.
Голы: Джорджевич (49', 1:0), Кангва (88', 2:0).
Турнирная таблица.
1. "Зенит" — 37 очков (18 матчей).
2. "Краснодар" — 33 (17).
3. ЦСКА — 30 (18).
4. "Спартак" — 28 (17).
...
9. "Арсенал" — 23 (18).
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