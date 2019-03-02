ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу" в Грозном

Московские армейцы потерпели поражение от "канониров" в первом матче чемпионата России после зимнего перерыва, пропустив два гола.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Арсенала" и ЦСКА состоялся в Грозном из-за проблем с газоном на стадионе в Туле. Встреча прошла практически при пустых трибунах.

Автором первого гола в этой встрече стал черногорский форвард "канониров" Лука Джорджевич.

А увеличил преимущество в самой концовке встречи Эванс Кангва.

Таким образом, команда Виктора Гончаренко упускает три очка на выезде, но в турнирной таблице пока сохраняет третье место. Подопечные Игоря Черевченко поднимаются на две строчки выше (9-е место), у них теперь 23 очка.

Ранее петербургский "Зенит" победил в Екатеринбурге "Урал", где отличился Сердар Азмун.

РПЛ. 18-й тур.

"Арсенал" — ЦСКА — 2:0.

Голы: Джорджевич (49', 1:0), Кангва (88', 2:0).

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 37 очков (18 матчей).

2. "Краснодар" — 33 (17).

3. ЦСКА — 30 (18).

4. "Спартак" — 28 (17).

...

9. "Арсенал" — 23 (18).