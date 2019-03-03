Уже 4 золота! Россия с отрывом возглавила медальный зачёт Универсиады

Всего у страны — хозяйки соревнований уже двенадцать медалей, у ближайших конкурентов — три.

На Универсиаде в Красноярске завершился третий соревновательный день и первый, когда разыгрывались медали. Всего обладателей наград выявляли в четырёх видах спорта: сноуборде, фристайле, лыжным гонкам и в горнолыжном спорте. Россия осталась без медалей только в последнем виде, остальные же соревнования для наших студентов оказались сверхуспешными.

В сноуборде — три медали: два серебра (Александра Паршина и Даниил Дильман) и золото (Кристина Пауль).

Во фристайле — тоже три: бронза (Руслан Катманов), серебро (Любовь Никитина) и золото (Максим Буров).

А в лыжных гонках — целых шесть: две бронзы (Яна Кирпиченко и Иван Кириллов), две серебра (Екатерина Смирнова и Антон Тимашов) и два золота (Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин).

Первый медальный комплект Зимней универсиады-2019 полностью достался россиянам! 🎿 Подробности по ссылке | Russians gained first full set of medals at the Winter Universiade 2019!



Detailed statistics of the run: https://t.co/Dr74iQgqcr#Krasnoyarsk2019 pic.twitter.com/xql7qI1jSU — Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 3 марта 2019 г.

В итоге у России 12 медалей, 4 из которых высшей пробы. У швейцарцев, канадцев, австрийцев и белорусов по одному золоту, все они пока значительно отстают от сборной России, которая уверенно возглавила медальный зачёт Универсиады.