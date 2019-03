Уже 4 золота! Россия с отрывом возглавила медальный зачёт Универсиады

Первый медальный комплект Зимней универсиады-2019 полностью достался россиянам! 🎿 Подробности по ссылке | Russians gained first full set of medals at the Winter Universiade 2019!



Detailed statistics of the run: https://t.co/Dr74iQgqcr#Krasnoyarsk2019 pic.twitter.com/xql7qI1jSU