Уже 4 золота! Россия с отрывом возглавила медальный зачёт Универсиады

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Уже 4 золота! Россия с отрывом возглавила медальный зачёт Универсиады

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Российские лыжники Антон Тимашов, Иван Якимушкин и Иван Кириллов заняли весь пьедестал соревнований по лыжным гонкам на 10 км среди мужчин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Всего у страны — хозяйки соревнований уже двенадцать медалей, у ближайших конкурентов — три.

На Универсиаде в Красноярске завершился третий соревновательный день и первый, когда разыгрывались медали. Всего обладателей наград выявляли в четырёх видах спорта: сноуборде, фристайле, лыжным гонкам и в горнолыжном спорте. Россия осталась без медалей только в последнем виде, остальные же соревнования для наших студентов оказались сверхуспешными.

  • В сноуборде — три медали: два серебра (Александра Паршина и Даниил Дильман) и золото (Кристина Пауль).
  • Во фристайле — тоже три: бронза (Руслан Катманов), серебро (Любовь Никитина) и золото (Максим Буров).
  • А в лыжных гонках — целых шесть: две бронзы (Яна Кирпиченко и Иван Кириллов), две серебра (Екатерина Смирнова и Антон Тимашов) и два золота (Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин).

В итоге у России 12 медалей, 4 из которых высшей пробы. У швейцарцев, канадцев, австрийцев и белорусов по одному золоту, все они пока значительно отстают от сборной России, которая уверенно возглавила медальный зачёт Универсиады.

<p>Медальный зачёт Универсиады-2019. Фото: © <a href="https://krsk2019.ru/ru/pages/schedule_and_results" target="_blank">krsk2019.ru</a></p>

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