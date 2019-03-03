Ничья в пользу "Зенита". "Спартак" остановил "Краснодар" в главном матче тура

Два коллектива из лидирующей группы не сумели выявить победителя в очном противостоянии.

На стадионе "Открытие-арене" в Москве состоялся центральный матч 18-го тура Российской премьер-лиги. "Спартак", входящий в группу лидеров чемпионата страны, принимал "Краснодар", активно борющийся с "Зенитом" за первую строчку.

Игра, как и подобает афише, получилась яркой. Хозяева поля с первых минут бросились атаковать: "Краснодар" этого явно не ожидал, но успешно отбивался. Ближе к 15-й минуте "быки" наконец-то выбрались в атаку, но завершить свой штурм ударом им не удалось. Этим и воспользовался "Спартак": новичок команды Айртон сильным пасом из собственной штрафной вывел Зе Луиша один на один с вратарём, и форвард из Кабо-Верде хладнокровно разобрался в ситуации — 1:0.

После пропущенного мяча "Краснодар" не стал паниковать, продолжая играть вторым номером. И эта тактика принесла подопечным Мурада Мусаева успех уже на 26-й минуте. В резкой контратаке после остроумного пропуска мяча Виктором Классоном Маурисио Перейра ударом в стиле Андрея Аршавина в матче с Швецией на Евро-2008 отправил мяч в сетку — 1:1.

Многообещающий первый тайм завершился ударом Классона в штангу, и казалось, что во втором тайме голов будет, как минимум, не меньше. Однако вторая половина встречи, несмотря на обилие моментов и очередной выстрел в каркас ворот (на этот раз в исполнении Сергея Петрова из "Краснодара"), забитых мячей московской публике больше не подарила.

1:1 — "Спартак" и "Краснодар" выдают красивую ничью, но больше всего она на руку "Зениту", отрыв которого от второго места теперь составляет 3 очка.

РПЛ, 18-й тур.

"Спартак" — "Краснодар" — 1:1

Голы: Зе Луиш 14' (1:0), Перейра 26' (1:1).