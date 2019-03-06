"Гибель богов". Что пишут и говорят о провале "Реала"

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"Гибель богов". Что пишут и говорят о провале "Реала"

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Фото © AP Photo/Manu Fernandez

Последние три года мадридский "Реал" становился победителем Лиги чемпионов. Однако нынешний сезон после ухода Криштиану Роналду и Зинедина Зидана стал для "сливочных" просто провальным.

Прошедшая неделя для мадридского "Реала" оказалась плачевной. "Сливочные" дважды проиграли "Барселоне" дома на "Сантьяго Бернабеу" (один матч в Кубке короля, а второй — в Ла Лиге), а теперь потерпели разгром от голландского "Аякса" в Лиге чемпионов (1:4). Конец эпохи? Именно такой вопрос чаще всего задавали испанские СМИ.

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Популярное издание Испании AS вышло со словами "трагичная неделя" на главной обложке. Также оно отметило, что "за шесть дней "Реал" остался без Кубка, чемпионства и Лиги чемпионов".

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Mundo Deportivo в статье назвала вылет из Лиги чемпионов "абсолютным провалом "Реала", который попрощался со всем".

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"Гибель богов" — такой заголовок появился на обложке итальянской газеты La Gazzetta dello Sport. "Шокирующая победа наследников Кройфа на "Бернабеу". После 1011 дней и трёх побед "Мадрид" сходит с трона", — гласит подзаголовок.

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Эстафету начал ЦСКА

Провал "Реала" активно обсуждали и в Сети.

<p>Фото: © Соцсети</p>

На злобу дня появились мемы. Например, вот такая передача эстафеты от московского ЦСКА, который обыграл мадридцев в "Лужниках", "Аяксу".

<p>Фото: © Соцсети</p>

Некоторые вспомнили Зидана и Роналду.

<p>Фото: © Соцсети</p>

А это три трофея, без которых остался "Реал".

<p>Фото: © Соцсети</p>

Кто-то даже отдал корону "Аяксу"...

<p>Фото: © Соцсети</p>

"Дерьмовый сезон"

Игрок "Реала" Дани Карвахаль после матча признался, что этот сезон стал для команды неудачным.

За неделю мы проиграли всё! Нет смысла искать какое-то оправдание. "Аякс" был лучше и заслуженно прошёл дальше. Мы же проводим дерьмовый сезон

Одно уже известно точно — то, что у Лиги чемпионов теперь будет новый победитель. Его имя мы узнаем 1 июня.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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