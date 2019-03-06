"Гибель богов". Что пишут и говорят о провале "Реала"

Последние три года мадридский "Реал" становился победителем Лиги чемпионов. Однако нынешний сезон после ухода Криштиану Роналду и Зинедина Зидана стал для "сливочных" просто провальным.

Прошедшая неделя для мадридского "Реала" оказалась плачевной. "Сливочные" дважды проиграли "Барселоне" дома на "Сантьяго Бернабеу" (один матч в Кубке короля, а второй — в Ла Лиге), а теперь потерпели разгром от голландского "Аякса" в Лиге чемпионов (1:4). Конец эпохи? Именно такой вопрос чаще всего задавали испанские СМИ.

Популярное издание Испании AS вышло со словами "трагичная неделя" на главной обложке. Также оно отметило, что "за шесть дней "Реал" остался без Кубка, чемпионства и Лиги чемпионов".

Mundo Deportivo в статье назвала вылет из Лиги чемпионов "абсолютным провалом "Реала", который попрощался со всем".

"Гибель богов" — такой заголовок появился на обложке итальянской газеты La Gazzetta dello Sport. "Шокирующая победа наследников Кройфа на "Бернабеу". После 1011 дней и трёх побед "Мадрид" сходит с трона", — гласит подзаголовок.

Эстафету начал ЦСКА

Провал "Реала" активно обсуждали и в Сети.

На злобу дня появились мемы. Например, вот такая передача эстафеты от московского ЦСКА, который обыграл мадридцев в "Лужниках", "Аяксу".

Некоторые вспомнили Зидана и Роналду.

А это три трофея, без которых остался "Реал".

Кто-то даже отдал корону "Аяксу"...

"Дерьмовый сезон"

Игрок "Реала" Дани Карвахаль после матча признался, что этот сезон стал для команды неудачным.

За неделю мы проиграли всё! Нет смысла искать какое-то оправдание. "Аякс" был лучше и заслуженно прошёл дальше. Мы же проводим дерьмовый сезон Карвахаль

Одно уже известно точно — то, что у Лиги чемпионов теперь будет новый победитель. Его имя мы узнаем 1 июня.