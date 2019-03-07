Буффон снова без трофея ЛЧ. "Манчестер Юнайтед" феерично победил ПСЖ

Английский клуб обыграл французов со счётом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Пари Сен-Жермен" со счётом 3:1 в очень драматичном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол у французов забил Хуан Бернат с передачи Килиана Мбаппе. У МЮ дубль оформил Ромелу Лукаку, но исход встречи решил пенальти, назначенный на 94-й минуте после просмотра видеоповтора.

11-метровый реализовал Маркус Решфорд и подарил "красным дьяволам" путёвку в четвертьфинал турнира, лишив легендарного Джанлуиджи Буффона возможности побороться за трофей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

Ответный матч.

ПСЖ — МЮ — 1:3.

Голы: Лукаку (2', 0:1), Бернат (12', 1:1), Лукаку (30', 1:2), Рэшфорд (90+4', 1:3).

Счёт по сумме двух встреч: 3:3.