СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Шайбы Гусева и Плотникова помогли армейцам выиграть серию и пройти в четвертьфинал турнира.

"Спартак" не стал играть вторым номером и с первых минут матча покатил искать счастье у чужих ворот. Сначала Дмитрий Калинин оказался один перед воротами Хелльберга. Целился защитник в левую девятку, но промахнулся. Почти сразу ещё момент у "Спартака": Максим Гончаров, казалось, уже отправляет шайбу в неприкрытый угол армейских ворот, но Хелльберг успел переместиться и отвести угрозу. По разу команды сыграли в большинстве, но реализовать численное преимущество ни тем, ни другим не удалось.

Второй отрезок игры начался под копирку первого. Команды старались завладеть игровым преимуществом, но до опасности у ворот дело не доходило, а с несложными бросками вратари справлялись без особых проблем. Первый голевой момент в середине периода создали красно-белые: Михаил Котляревский выкатился на встречу с Хелльбергом, мощно бросил, но вратарь армейцев плечом отбил шайбу. А через три минуты забил СКА. Гудачек после броска защитника отбил шайбу перед собой, а Никита Гусев был тут как тут и добил её в ворота — 0:1.

В начале третьего периода Николай Прохоркин мощным броском с ползоны выцеливал угол спартаковских ворот — Гудачек блином отразил шайбу. За пять минут до конца основного времени матча "Спартак" заработал большинство, но не смог его реализовать. СКА никуда не торопился, счёт 1:0 полностью устраивал армейцев, но под занавес матча красно-белые провалились в обороне: Дацюк с Плотниковым вышли два в одного и как по учебнику разыграли момент — 0:2.

За минуту с небольшим до конца периода Илья Зубов сократил отставание в счёте, но было уже поздно. СКА выиграл серию со счётом (4:2) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где сразится с ярославским "Локомотивом".

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Спартак" — СКА — 1:2 (в серии 2-4)

"Торпедо" — "Барыс" — 3:1 (в серии 3-3)