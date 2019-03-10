Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина

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Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина

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Фото: © РИА Новости/Григорий Соколов

"Барыс" стал последней командой, прошедшей во второй раунд турнира, победив в решающем матче "Торпедо".

Стали известны все участники 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. Последнюю путёвку в восьмёрку сильнейших в седьмом матче серии разыграли астанинский "Барыс" и нижегородское "Торпедо". Казахстанцы благодаря дублю Даррена Дица одержали четвёртую победу в противостоянии — 3:2 (в серии 4−3) и вышли в четвертьфинал турнира.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

Западная конференция:

  • ЦСКА (Москва) — "Динамо" (Москва)
  • СКА (Санкт-Петербург) — "Локомотив" (Ярославль)

Восточная конференция:

  • "Автомобилист" (Екатеринбург) — "Салават Юлаев" (Уфа)
  • "Барыс" (Астана) — "Авангард" (Омск)

Серии начнутся 13 марта и продлятся до четырёх побед. В этот день ЦСКА сыграет с "Динамо", а СКА в Санкт-Петербурге примет "Локомотив".

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