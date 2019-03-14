"Дерзкий, как Дзюба". "Зенит" запустил свой канал перед матчем со "Спартаком"

Новый футбольный онлайн-канал петербуржцев называется Z+, слоган — "Дерзкий, как Дзюба".

На официальном сайте петербургского "Зенита" сообщили о запуске нового онлайн-канала Z+, где будут транслироваться все матчи клуба в Российской-Премьер-Лиге. Первой будет показана встреча сине-бело-голубых со "Спартаком", которая состоится 17 марта в Москве.

— "Зенит" стал первым клубом в России, который открывает собственную онлайн-платформу для просмотра и подробного обсуждения всех домашних и выездных матчей сине-бело-голубых в прямом эфире. Мы уверены, уникальный формат проекта Z+ позволит привлечь внимание современной молодёжи, юного прогрессивного поколения, которое сумело преодолеть все мыслимые и немыслимые границы интерактивного общения и творчества в информационном пространстве, — приводит слова президента "Зенита" Александра Медведева сайт клуба.

Помимо трансляций матчей, зрители смогут посмотреть и шоу с участием известных блогеров, спортивных экспертов, а также обещают эксклюзивный футбольный видеоконтент из расположения команды.

Отмечается, что перед матчем со "Спартаком" в предматчевом шоу на Z+ участие примут фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.