Оба наших клуба вылетели из Лиги Европы, но жаль только "Краснодар"

"Зенит" вновь проиграл "Вильярреалу", а "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией". Оба российских клуба вылетели из Лиги Европы, но эмоции от этих матчей абсолютно разные.

"Краснодар" в первом матче уступил "Валенсии" (1:2), но имел гол на выезде, что улучшало ситуацию. Дома российским "быкам" было достаточно просто забить один гол и сидеть в глухой обороне. Выйти вперёд в счёте команда Мурада Мусаева пыталась активно, но получилось у них это только на 85-й минуте. Главный джокер "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, вышедший на замену Сергею Петрову, забил важнейший гол. И если это не космос, то что тогда?

После этого невероятного гола эмоции переполняли всех без исключения. Не сдержал слёз и сам Шапи... "Краснодару" нужно было продержаться всего каких-то несколько минут, но за 30 секунд до свистка "Валенсия" хладнокровно сравняла счёт. Чудо, которое практически уже свершилось, просто испарилось на глазах у десятков тысяч фанатов.

Это был незабываемый матч. Ради таких моментов мы должны много работать. Сделали всё, что могли, и ушли с поля с гордо поднятой головой. Сыграли дисциплинированно, показали хороший футбол. В концовке побежали забивать второй гол, были не прагматичны Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев

И кто сейчас рискнёт попрекнуть "Краснодар" хоть в чём-то? "Быки" навязали настоящую борьбу сильному сопернику, играли с полной отдачей и ценою травм (тут мы желаем здоровья Ари).

Очень обидно за «Краснодар». Четвертьфинал был в шаге. Большое разочарование. Тем более, что привоз в концовке при попытке выйти в контратаку - это то, что происходило с этой командой уже не раз.

В любом случае, спасибо, «Краснодар»! Это было круто. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 14 марта 2019 г.

Роналду? Месси? МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ! — Руслан Абушкин (@abushkin) 14 марта 2019 г.

А что "Зенит"?

У "Зенита" ситуация была намного тяжелее, чем у "Краснодара". Дома они уступили со счётом 1:3, и на выезде им нужно было делать невозможное. Правда, в соперниках у них был аутсайдер чемпионата Испании... Но петербуржцы регулярно ошибались, выглядели неуверенно и не играли с той отдачей, которую показал до них "Краснодар".

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ещё на предматчевой пресс-конференции пожаловался на календарь. Ведь сразу после важной ответной игры в Лиге Европы их ожидает встреча с принципиальным "Спартаком" в Москве.

Мы должны иметь в виду следующий матч, понимать, кто лучше готов функционально на данном этапе, чтобы вышли те, кто успел восстановиться после первой встречи. Держим в уме следующую игру, учитывая плотность календаря и перелёты. Сергей Семак

И, видимо, поэтому было решено поберечь Артёма Дзюбу, который даже не попал в заявку на эту встречу. И, видимо, поэтому был заменён Вильмар Барриос уже на 46-й минуте. Матиас Краневиттер на его месте выглядел значительно слабее.

Более того, и Дзюба, и даже не вошедшие в общую заявку на матчи Лиги Европы Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа и Юрий Жирков отправились с командой в Испанию. Всё потому, что в Петербург "Зенит" вернётся не скоро. Они проведут в Испании тренировку и сразу же отправятся в Москву.

Конечно, сложный календарь и предстоящий отъезд многих игроков в расположения сборных для участие в отборочном турнире на чемпионат Европы осложняют положения дел, но так играть лидеру РПЛ против команды, занимающей 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, просто непозволительно.

Меня сейчас проклянут, предадут анафеме, но ТАКОЙ Зенит не заслуживает не только первого места в РПЛ, но и второго... — Олег Лы́сенко (@o_lysenko) 14 марта 2019 г.

Как же хорош Зенит в двух матчах с Вильяреалом. А это ведь 16 команда Испании, которая опережает в Лол Лиге таких мастодонтов, как Уэска, Сельта, Райо Вальекано и Вальядолид — #ВГИК (@vgikofficial) 14 марта 2019 г.

На этом борьба российских клубов в Еврокубках завершена. Теперь нам остаётся только следить за чемпионатом страны, где те же "Зенит" и "Краснодар" будут бороться за золотые медали.