Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил

Главный тренер сборной России по футболу подвёл итоги матча с Бельгией в отборе на Евро-2020.

— Разносы в раздевалке на надо устраивать никогда. Игра держала в напряжении, болельщики могут быть довольны. Какие-то моменты нам удались, а какие-то нет. Мы предупреждали, что бельгийцы быстро идут в атаку, именно поэтому мы и пропустили. Разносы случаются, но это не тот случай, — пояснил Черчесов.

Также он прокомментировал дисквалификацию Головина, возвращение Жиркова и дебют Чалова с Ахметовым.

— Ещё не разговаривал с Головиным, он расстроенный. Завтра пообщаемся, когда он успокоится. Возможно, никого на его позицию не будем уже вызывать. Болельщики говорят, что Жирков провалил матч? Мы рады, что они имеют своё мнение. Нас радует, что Юра в команде. Это ещё одна боевая единица, — сказал он. — Уже поздравил Чалова и Ахметова с дебютом в таком матче против такого противника.

— Чтобы команда играла как на чемпионате мира, нужно, чтобы она со мной месяц была. Когда игроки находятся месяц вместе, тогда команда больше выглядит командой, — заключил он.

Напомним, наша команда уступила Бельгии со счётом 1:3.