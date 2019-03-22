Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина

В Восточной конференции завершились четвертьфинальные серии, по итогам которых определились все участники полуфинальной стадии турнира.

Омский "Авангард" в Астане нанёс четвёртое поражение в серии "Барысу" — 3:5 — и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. "Ястребам" пришлось отыгрываться по ходу матча. В начале второго периода благодаря дублю Мэтта Фрэттина казахстанцы вели 2:0.

Но четыре шайбы, заброшенные омичами во втором отрезке встречи, полностью перевернули игру. У "Авангарда" отличились Пивцакин, Петров, Бек и Широков.

В третьей 20-минутке команды обменялись шайбами: на гол Максима Чудинова "Барыс" ответил точным выстрелом Никиты Михайлиса — 3:5, победа "Авангарда". Омичи выиграли серию со счётом 4-1.

"Салават Юлаев" в Екатеринбурге одержал верх над "Автомобилистом" — 1:4. Эта победа стала четвёртой для уфимского клуба в четвертьфинальном противостоянии, которое закончилось с итоговым счётом (4-1).

Уфимцы в первом периоде усилиями Хартикайнена и Ткачёва создали себе хороший задел в счёте — 0:2.

Во втором периоде Линус Умарк утроил преимущество "Салавата", а в заключительном отрезке встречи Йоонас Кемппайнен сделал счёт разгромным — 0:4.

Единственную шайбу у "Автомобилиста" в середине третьего периода забросил Евгений Чесалин — 1:4, "Салават Юлаев" двигается дальше.

Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала

"Барыс" — "Авангард" — 3:5 (в серии 1-4)

"Автомобилист" — "Салават Юлаев" — 1:4 (в серии 1-4)

Таким образом в 1/2 финала Кубка Гагарина образовались следующие пары:

Западная конференция

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург)

Восточная конференция

"Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа)

Полуфинальные серии стартуют 28 марта. В этот день ЦСКА в Москве примет СКА.