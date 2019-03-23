Сборная России провела тренировку в Нур-Султане перед матчем с Казахстаном

Сборная России по футболу в полном составе провела тренировочное занятие на "Астана-арене". Главное для команды было опробовать искусственное поле. Сама тренировка традиционно началась с разминки, а затем футболисты приступили к упражнениям с мячом.
Стадион в Казахстане имеет закрытую крышу, что является большим преимуществом. По ощущениям, внутри арены +10.
За пределами стен стадиона — снег и температура воздуха около 0.
Отметим, что среди казахстанских и российских журналистов самой обсуждаемой темой является сенсационная победа местных над Шотландией. А вот как сложится матч с россиянами и будет ли он таким же обсуждаемым, мы узнаем уже завтра. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск).
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