Сборная России провела тренировку в Нур-Султане перед матчем с Казахстаном

Подопечные Станислава Черчесова опробовали искусственное поле на "Астана-арене" перед завтрашним матчем в отборочном турнире на Евро-2020.

Сборная России по футболу в полном составе провела тренировочное занятие на "Астана-арене". Главное для команды было опробовать искусственное поле. Сама тренировка традиционно началась с разминки, а затем футболисты приступили к упражнениям с мячом.

Стадион в Казахстане имеет закрытую крышу, что является большим преимуществом. По ощущениям, внутри арены +10.

За пределами стен стадиона — снег и температура воздуха около 0.

Отметим, что среди казахстанских и российских журналистов самой обсуждаемой темой является сенсационная победа местных над Шотландией. А вот как сложится матч с россиянами и будет ли он таким же обсуждаемым, мы узнаем уже завтра. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск).

Черчесов: "Нам легче играть против команд ниже классом"