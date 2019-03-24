Сборная России назвала состав на матч с Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с первых минут выпускает следующий состав игроков:
Артём Дзюба, Денис Черышев, Алексей Ионов, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Юрий Газинский, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Семёнов, Марио Фернандес и Маринато Гильерме.
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против Казахстана 🔥 pic.twitter.com/i08305ndtZ— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.
Матч Казахстан — Россия начнётся в 17:00.
Астана теперь Нур-Султан, но сборная России сыграет на "Астана-арене". Почему?
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