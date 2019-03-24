Сборная России назвала состав на матч с Казахстаном

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Сборная России назвала состав на матч с Казахстаном

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Фото: пресс-служба РФС

Стал известен стартовый состав нашей команды на игру второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с первых минут выпускает следующий состав игроков:

Артём Дзюба, Денис Черышев, Алексей Ионов, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Юрий Газинский, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Семёнов, Марио Фернандес и Маринато Гильерме.

Матч Казахстан — Россия начнётся в 17:00.

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