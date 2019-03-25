Хабиб подерётся с Нейтом Диасом 7 сентября. Почему этот бой должен состояться

В зарубежных социальных сетях появилась информация, что чемпион UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября в Лас-Вегасе (UFC 241, T-Mobile Arena). По мнению инсайдера, соперником Орла станет американский боец Нейт Диас.

Если не брать в расчёт слова Нурмагомедова о том, что он больше не хочет выступать в Городе грехов и планирует возвращаться в клетку не ранее чем в ноябре, когда закончится дисквалификация близких друзей Хабиба — Абубакра Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, — то поединок с Диасом идеальный вариант для чемпиона.

После победы над Конором Макгрегором и последующим близким рематчем Нейт в одночасье превратился в звезду ММА. Он задирист, бесстрашен, крут и способен продавать поединки со своим участием. Но главный фактор для проведения боя между махачкалинцем и уроженцем провинциального городка Стоктон, — это наличие предыстории, точнее конфликтной предыстории…

1 августа 2015 года в США по окончании турнира WSOF 22 в фойе казино "Планета Голливуд" столкнулись две компании профессиональных спортсменов. Одну возглавлял Хабиб Нурмагомедов, другую — братья Нейт и Ник Диасы.

Перепалка топовых спортсменов попала в Интернет, но как таковой драки на видео любители "погорячее" не увидели — секьюрити достаточно оперативно разогнали бойцов. Однако, по словам отца чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова, у этой истории оказалось достаточно любопытное продолжение.

— Вообще, было пять точек потасовки. Ислам Мамедов ногой с одного удара уронил Диаса. Никто им не мешал. Потом полиция появилась. У меня есть эксклюзивная запись всего этого, ни у кого больше такой не существует. Пока Хабиб не закончит, не имеем права публиковать. Да и вообще, говорить о драках надо меньше. Это может повлиять на визу бойца, — рассказал тогда Нурмагомедов-старший.

В начале 2019 года Нейт Диас неожиданно прервал молчание относительно данного инцидента, опубликовав в "Твиттере" пост со словами, что в ту ночь американец сумел попасть дагестанцу по лицу. Хабиб ответил: "Ты прятался за охраной и сбежал, трус, это видно на видео. Мы просто размазали твою команду в ту ночь".

"Трус и сопляк". Нурмагомедов и Диас поругались в Сети

Предполагаемый поединок между Хабибом и Нейтом способен вызвать большой ажиотаж в стане фанатов ММА и даже повторить кассовый успех боя Орла с Конором Макгрегором. Соперники искренне, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Возможно, даже сильнее, чем Хабиб и Конор.