Боксёр Лебедев может завершить карьеру летом

Об этом рассказал журналистам менеджер 39-летнего боксёра-профессионала Вадим Корнилов.

Боксёр Денис Лебедев близок к завершению профессиональной карьеры. Этим летом он, вероятнее всего, проведёт свой последний поединок.

— С высокой долей вероятности Денис будет восстановлен в статусе суперчемпиона и сможет провести защиту в завершающем карьеру поединке. Возможно и то, что он проведёт бой с одним из региональных чемпионов. И это, вероятнее всего, будет его заключительным поединком, — цитирует Корнилова ТАСС.

Ранее украинский боксёр Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA и поединка с обязательным претендентом Денисом Лебедевым.