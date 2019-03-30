"Спартак" обыграл "Ахмат" в Грозном благодаря дублю Адриано и голу Глушакова

Бразильский нападающий московского клуба по разу отличился в каждом из таймов: с пенальти и после контратаки. Капитан команды установил окончательный счёт в самом конце встречи.

Насыщенным на события получился матч "Ахмата" и "Спартака" в Грозном. Счёт был открыт уже на седьмой минуте: нападающий "Спартака" Луис Адриано реализовал пенальти, назначенный за грубую игру защитника сборной России Андрея Семёнова.

Однако хозяевам поля удалось максимально быстро отыграться. Албанский нападающий "Ахмата" Беким Балай сравнял счёт, когда на этот раз уже защитники "Спартака" ошиблись при выходе из обороны.

Второй голевой эпизод у ворот "Ахмата" случился тоже при косвенном участии Семёнова. Именно после его удаления "Спартак" организовал быструю атаку, которую точным ударом завершил всё тот же Луис Адриано.

На последних минутах "Ахмат" бросился атаковать в меньшинстве, однако "Спартаку" удалось сдержать натиск. Более того, в самой концовке, в компенсированное время, москвичам удалось забить ещё один мяч — отличился капитан команды Денис Глушаков.

Красно-белые одержали десятую победу в сезоне и по очкам сравнялись с ЦСКА. "Ахмат" остаётся на девятом месте.

РПЛ, 21-й тур.

"Ахмат" — "Спартак" — 1:2.

Голы: Луис Адриано 7', 68' (0:1, 1:2), Балай 9' (1:1), Глушаков 90' (1:3).