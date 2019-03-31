ЦСКА упустил победу над "Уфой", Чалов забил 11-й гол

Футболисты уфимской команды в первом матче под руководством Вадима Евсеева сыграли вничью на выезде с московскими армейцами.

ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (2:2) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Причём армейцы очень уверенно начали матч дома против "Уфы". Счёт в этой встрече открыл Никола Влашич с передачи Фёдора Чалова на 25-й минуте.

Затем у армейцев отличился уже сам Чалов. Для Фёдора этот гол стал 11-м в чемпионате страны. Больше него в этом сезоне пока ещё никто не забил.

Казалось, что исход встречи предрешён, но стоило Вадиму Евсееву выпустить на поле Ондржея Ванека, как тот помог организовать гол на 87-й минуте — 2:1.

А уже в компенсированное арбитром время Сильвестр Игбун сравнял счёт, принеся "Уфе" такое важное очко, — 2:2.

После 21-го тура подопечные Виктора Гончаренко остаются на третьей строчке в турнирной таблице с 37 очками, а "Уфа" с семнадцатью — занимает предпоследнее место.

Чемпионат России. 21-й тур.

ЦСКА — "Уфа" — 2:2.

Голы: Влашич (25', 1:0), Чалов (64', 2:0), Бизяк (87', 2:1), Игбун (90+3', 2:2).

Турнирное положение.

1. "Зенит" — 44 очка (21 матч)

2. "Локомотив" — 38 (21)

3. ЦСКА — 37 (21)

...

15. "Уфа" — 17 (21).