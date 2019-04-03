Русский друг Макгрегора Лобов получил пощёчину от боксёра

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов вновь оказался в центре скандала, дошедшего до рукоприкладства. Как и в случае потасовки с Хабибом Нурмагомедовым, Лобов снова пропустил удар по лицу открытой ладонью на глазах у изумлённых зевак и папарацци. На этот раз "легенде из Дублина" досталось от экс-чемпиона мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях Пола Малиньяджи.

Как сообщал Лайф ранее, Артём Лобов в случае победы 6 апреля в дебютном бою организации Bare Knuckle FC (кулачный бой без перчаток) над малоизвестным Джейсоном Найтом свой следующий поединок проведёт против 38-летнего американского боксёра Пола Малиньяджи, получившего мировую известность не только благодаря победам в ринге, но и скандалу с участием Конора Макгрегора.

Пол помогал в 2017 году готовиться ирландцу к боксёрскому поединку против Флойда Мейвезера, но за несколько недель до звездного боя Конор и его команда выложили в Интернет фрагменты спаррингов Ноториуса и Малиньяджи, судя по которым у любителей спорта сложилось мнение, что боец ММА попросту на две головы выше экс-чемпиона мира по боксу. Это очень сильно раздосадовало американского спортсмена, и он со скандалом в разгар подготовки покинул лагерь Конора. С того времени Малиньяджи ищет возможности встретиться с Макгрегором в официальном поединке по правилам классического бокса, но у экс-чемпиона UFC подобного желания пока нет…

Другу Конора Артёму Лобову и приглашённому на предстоящий в эту субботу турнир Bare Knuckle FC в качестве почётного гостя Полу Малиньяджи организаторы решили устроить "дуэль взглядов", желая заранее повысить зрительский интерес к потенциальному противостоянию. Но оказалось, Пол, как и Хабиб Нурмагомедов, решил не ограничиваться только словами в адрес Легенды, решив расставить все точки при помощи знаменитого удара открытой ладонью… Просто какой-то злой рок повис над Артёмом.

Чуть позже в интервью журналисту MMA Junkie Лобов высказал своё мнение о случившемся:

— Дэвид Фельдман (президент BKFC. — Прим. Лайфа) умолял меня не трогать его. Он сказал мне: "Пожалуйста, не бей его, нам нужно, чтобы он мог участвовать в боях". Малиньяджи тоже говорил, что мы не будем прикасаться друг к другу, а затем он исподтишка стукнул меня. А я просто пнул его в грудь, чтобы он не забывал, с кем связывается. Он геройствует, когда вокруг толпа, но давайте будем честны, если у нас будет драка, для него всё плохо закончится. Через секунду после её начала я буду прыгать на его голове. Я редко в своих поединках использую борьбу, но я понимаю, что в этом аспекте сильно превосхожу его. Так что я бы просто бросил его на землю и пнул бы в голову. Вот и всё, — сказал Лобов.

I am told you got a sly cheap shot in, I thought that was a mosquito!You know you get killed in a minute if the people werent there, You will be paying with your broken jaw! 👊🇮🇪🇷🇺 — Artem Lobov (@RusHammerMMA) 2 апреля 2019 г.

Что ж, бой Лобов — Малиньяджи уже интересен фанатам боевых искусств. Спасибо, парни!