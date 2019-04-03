Впервые в истории российского футбола была использована система VAR

В первом матче 1/2 финала Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" была опробована система видеоповтора.

В матче Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" произошло историческое событие для российского футбола: впервые была использована система VAR. Более того, главный арбитр удалил игрока "Урала" Петруса Бумаля за удар локтем после просмотра видеоповтора.

Отметим, что "Урал" в меньшинстве победил "канониров" со счётом 1:0. Автором единственного мяча в этой встрече стал Андрей Панюков.

Ответный матч состоится 13 апреля в Туле.

Сегодня также состоится первый полуфинальный матч Кубка страны между "Локомотивом" и "Ростовом".

Осталось всего четыре претендента на Кубок России. Для кого он важнее?

Кубок России. 1/2 финала.

Первый матч.

"Урал" — "Арсенал" — 1:0

Голы: Панюков (17', 1:0).