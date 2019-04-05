Кокорина каждый день в СИЗО осматривают врачи

Футболиста "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО с октября 2018 года, каждый день осматривают фельдшеры следственного изолятора. Об этом рассказала адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

— Правая нога Кокорина всё так же находится в болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО, ногу ежедневно осматривают фельдшеры изолятора, — цитирует Стукалову агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что 3 апреля суд после предварительного слушания постановил оставить под стражей Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также ещё двух фигурантов дела до 25 сентября 2019 года. Следующее заседание с рассмотрением дела по существу состоится 9 апреля.