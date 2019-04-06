ЦСКА выиграл у "Спартака" битву за Москву благодаря дублю Сигурдссона

Армейская команда выстрелила по воротам соперника дуплетом в самом начале второго тайма.

Главный матч игрового дня в РПЛ — это московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч между столичными командами в любом случае вызвал бы ажиотаж, но подогрело интригу и турнирное положение команд: красно-белые шли на пятом месте, а красно-синие — на четвёртом. Между ними — всего один балл.

С первых минут опаснее выглядел "Спартак". На правах хозяев поля подопечные Олега Кононова больше владели мячом и били по воротам. Однако в решающий момент удара как раз не хватило: когда Софьян Ханни оббежал Акинфеева и покатил мяч вдоль пустых ворот, Зе Луиш не сумел сделать решающее касание.

Спустя десять минут у "Спартака" был ещё один стопроцентный момент. На этот раз один на один с Акинфеевым выкатился уже Мельгарехо, но парагваец дрогнул перед грозным видом экс-вратаря сборной России, и счёт так и остался нулевым.

В самом начале второго тайма спартаковские болельщики решили применить психологическое оружие, чтобы взбодрить свою команду и деморализовать ЦСКА. Они вывесили баннер с рэп-исполнителем Feduk, который активно болеет за "Спартак" и в своё время вместе с фанатами распевал обидную песню про ЦСКА.

Но, возможно, на гигантский плакат засмотрелись как раз футболисты "Спартака", потому что спустя считаные секунды от начала второго тайма они откровенно зевнули быструю атаку армейцев. Акинфеев так здорово выбил мяч от собственных ворот, что оставил не у дел всю защиту "Спартака". Жиго так сбросил мяч Селихову, что получился по сути удар по своим воротам. Мяч угодил в штангу, тут же на добивании оказался Чалов, который попал уже в перекладину. ЦСКА снова подхватил мяч: Влашич пяткой отдал на Сигурдссона, и исландец с близкого расстояния буквально вколотил мяч под верхнюю стойку.

Не успели спартаковцы оправиться от этого удара, как последовал второй. Спустя каких-то девять минут ЦСКА перехватил мяч и провёл быструю атаку, которую после прострела Марио Фернандеса точным ударом завершил всё тот же юный исландец.

Ко всем бедам "Спартака" добавилась ещё одна: основной голкипер команды Александр Селихов в эпизоде с первым голом получил травму, и на 68-й минуте матча его заменил тёзка и дублёр Максименко, который играл в воротах красно-белых в первом круге.

Обескураженный "Спартак" до конца игры так и не смог создать сколько-нибудь опасный момент у ворот ЦСКА. Армейцы в итоге одержали уверенную победу — 2:0. Красно-синие временно обошли "Локомотив" и переместились на третье место в турнирной таблице. "Спартак" остался на пятой строчке.

РПЛ, 22-й тур.

"Спартак" — ЦСКА — 0:2.

Голы: Сигурдссон 46', 55' (0:1, 0:2).