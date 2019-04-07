"Уфа" Евсеева одержала домашнюю победу над "Ростовом"

Для Вадима Евсеева этот матч стал только вторым на посту главного тренера "Уфы", но его команда теперь может похвастаться не только героической ничьей на выезде с ЦСКА, но и победой над ростовчанами.

"Уфа" завоевала важные для себя три очка, победив на домашнем стадионе "Ростов" со счётом 1:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Автором единственного мяча стал Сильвестр Игбун, который отличился на 25-й минуте.

Ростовчане имели несколько хороших моментов, но Александр Беленов играл очень уверенно и смог сохранить свои ворота сухими.

Теперь "Уфа" поднимается с 15-го на 16-е место с 20 очками, а команда Валерия Карпина остаётся на шестом месте, у них — 32 очка.

Чемпионат России. 22-й тур.

"Уфа" — "Ростов" — 1:0.

Голы: Игбун (25', 1:0).