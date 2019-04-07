"Уфа" Евсеева одержала домашнюю победу над "Ростовом"

"Уфа" завоевала важные для себя три очка, победив на домашнем стадионе "Ростов" со счётом 1:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Автором единственного мяча стал Сильвестр Игбун, который отличился на 25-й минуте.
Ростовчане имели несколько хороших моментов, но Александр Беленов играл очень уверенно и смог сохранить свои ворота сухими.
Теперь "Уфа" поднимается с 15-го на 16-е место с 20 очками, а команда Валерия Карпина остаётся на шестом месте, у них — 32 очка.
Чемпионат России. 22-й тур.
"Уфа" — "Ростов" — 1:0.
Голы: Игбун (25', 1:0).
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