"Енисей" отстоял ничью в матче с "Уфой" благодаря отбитому пенальти

Субботняя программа 23-го тура РПЛ стартовала с матча аутсайдеров: "Енисея" и "Уфы". Красноярцы могли пропустить гол в самом начале встречи, поскольку арбитр назначил пенальти в их ворота уже на шестой минуте. Однако настоящим героем выступил вратарь Юрий Нестеренко: он отбил удар с точки, а затем успел справиться с добиванием.
⚽ Семь пенальти из семи были реализованы соперниками «Енисея» в текущем сезоне. Юрий Нестеренко был против продолжения этой серии. @FCEnisey— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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Благодаря геройской игре вратаря "Енисей" не пропустил в этой встрече. Но и забить, правда, не сумел. Итог матча — 0:0.
РПЛ, 23-й тур.
"Енисей" — "Уфа" — 0:0.
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