"Енисей" отстоял ничью в матче с "Уфой" благодаря отбитому пенальти

Голкипер Юрий Нестеренко отразил не только удар с одиннадцатиметровой отметки, но и добивание.

Субботняя программа 23-го тура РПЛ стартовала с матча аутсайдеров: "Енисея" и "Уфы". Красноярцы могли пропустить гол в самом начале встречи, поскольку арбитр назначил пенальти в их ворота уже на шестой минуте. Однако настоящим героем выступил вратарь Юрий Нестеренко: он отбил удар с точки, а затем успел справиться с добиванием.

Благодаря геройской игре вратаря "Енисей" не пропустил в этой встрече. Но и забить, правда, не сумел. Итог матча — 0:0.

РПЛ, 23-й тур.

"Енисей" — "Уфа" — 0:0.