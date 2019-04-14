Фанаты "Динамо" разрисовали стену Цоя в Москве

Читайте также

Фанаты "Динамо" разрисовали стену Цоя в Москве

16

Фото: twitter.com

Сам клуб поддержал уличных художников и заявил, что поощрит тех, кто первым сделает фото с новой надписью на стене на Арбате.

Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате. Они крупно написали: "Перемен требуют наши сердца", где букву "д" изобразили в традиционном стиле клуба.

Сам клуб поддержал народное творчество и даже предложил первому, кто пришлёт фотографию на фоне обновлённой стены Цоя, билеты на матч.

СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы #стенацоя появилась вот такая надпись. И правда - перемены в результатах нам очень нужны 🙏 надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи, как это сделал наш ведущий @dmitry_derunets по пути в Химки, и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места 😉 спешите - сила в движении 🏃‍♀🏃‍♂ Помните, что профиль должен быть открытым!

Публикация от Dynamo Moscow FC (@fcdm_official)

Отметим, что в Сети эта выходка фанатов вызвала негодование.

Ранее "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" (1:1).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×