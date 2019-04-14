Фанаты "Динамо" разрисовали стену Цоя в Москве

Сам клуб поддержал уличных художников и заявил, что поощрит тех, кто первым сделает фото с новой надписью на стене на Арбате.

Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате. Они крупно написали: "Перемен требуют наши сердца", где букву "д" изобразили в традиционном стиле клуба.

Сам клуб поддержал народное творчество и даже предложил первому, кто пришлёт фотографию на фоне обновлённой стены Цоя, билеты на матч.

Отметим, что в Сети эта выходка фанатов вызвала негодование.

Ранее "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" (1:1).