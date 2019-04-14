"Спартак" проиграл на выезде "Ростову" Карпина

Подопечные Валерия Карпина обыграли его бывшую команду со счётом 2:1 на "Ростов Арене" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

"Ростов" и "Спартак" на равных провели эту встречу, однако удача в конечном итоге оказалась на стороне хозяев поля. Они же первыми открыли счёт благодаря голу Александра Гацкана.

Недавно вернувшийся в строй Роман Зобнин сравнял счёт на 27-й минуте матча — 1:1.

В концовке встречи Эльдор Шомуродов забил победный гол для "Ростова". И несмотря на то, что красно-белые могли вырвать ничью, реализовать свои моменты на последних минутах они не смогли. Арбитр зафиксировал победу ростовчан — 2:1.

"Спартак" остаётся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками, а ростовчане расположились сразу за ним с 35 очками.

Чемпионат России. 23-й тур.

"Ростов" — "Спартак" — 2:1.

Голы: Гацкан (13', 1:0), Зобнин (27', 1:1), Шомуродов (80', 2:1).