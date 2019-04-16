Макгрегор поздравил Овечкина с победой в драке: Настоящий русский!

Ирландский боец смешанных единоборств прокомментировал драку Александра Овечкина и Андрея Свечникова в матче Кубка Стэнли.

Известный боец Конор Макгрегор на своей странице в "Твиттере" похвалил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина за драку во время матча с "Каролиной".

Congrats @ovi8!

A Proper Russian.

Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!

They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 апреля 2019 г.

— Поздравляю Овечкина! Настоящий русский! Был рад видеть в Москве, надеюсь, мы скоро снова встретимся. Они могут бежать, но они не смогут спрятаться, — написал Конор.

Видео с этой дракой можете посмотреть здесь.

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