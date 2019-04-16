Макгрегор поздравил Овечкина с победой в драке: Настоящий русский!

Известный боец Конор Макгрегор на своей странице в "Твиттере" похвалил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина за драку во время матча с "Каролиной".
Congrats @ovi8!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 апреля 2019 г.
A Proper Russian.
Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!
They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22
— Поздравляю Овечкина! Настоящий русский! Был рад видеть в Москве, надеюсь, мы скоро снова встретимся. Они могут бежать, но они не смогут спрятаться, — написал Конор.
Видео с этой дракой можете посмотреть здесь.
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