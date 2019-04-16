Макгрегор поздравил Овечкина с победой в драке: Настоящий русский!

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Макгрегор поздравил Овечкина с победой в драке: Настоящий русский!

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Фото: © twitter.com/@TheNotoriousMMA

Ирландский боец смешанных единоборств прокомментировал драку Александра Овечкина и Андрея Свечникова в матче Кубка Стэнли.

Известный боец Конор Макгрегор на своей странице в "Твиттере" похвалил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина за драку во время матча с "Каролиной".

— Поздравляю Овечкина! Настоящий русский! Был рад видеть в Москве, надеюсь, мы скоро снова встретимся. Они могут бежать, но они не смогут спрятаться, — написал Конор.

Видео с этой дракой можете посмотреть здесь.

НХЛ: Овечкин нокаутировал Свечникова, а "Даллас" Радулова проиграл "Нэшвиллу"

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