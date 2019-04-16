НХЛ: Овечкин нокаутировал Свечникова, а "Даллас" Радулова проиграл "Нэшвиллу"

В третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз" в родных стенах разгромила "Вашингтон Кэпиталз" (5:0) и сократила счёт в серии (1-2).

У победителей по дублю оформили Уоррен Фогеле и Дуги Хэмилтон. Пятую шайбу забросил Брок Макгинн.

В середине первого периода в матче произошла драка, в которой капитан "столичных" Александр Овечкин нокаутировал своего соотечественника, 19-летнего форварда "Каролины" Андрея Свечникова.

Alex Ovechkin drops Andrei Svechnikov with a big right hand, knocking Svechnikov out of the game.#TakeWarning #ALLCAPS pic.twitter.com/Y8TYDxs82q — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 16 апреля 2019 г.

После боя Овечкин отправился в штрафной бокс, получив пять минут за драку. Свечников же с помощью медперсонала и партнёров по команде покинул площадку и больше на льду не появился.

"Даллас Старз" Александра Радулова дома со счётом 2:3 уступил "Нэшвиллу Предаторз". Российский нападающий отметился результативной передачей, в середине третьего периода ассистировав Тайлеру Сегину.

"Колорадо Эвеланш" благодаря дублю и передаче Натана Маккиннона в родных стенах не оставило шансов "Калгари Флэймз" — 6:2. К середине второго периода хозяева повели в четыре шайбы. У "лавин" отличились Маккиннон (дважды), Макар, Ньето.

"Огоньки" в большинстве одну шайбу отыграли, отличился Беннетт, но тут же пропустили пятую от Рантанена. На первой минуте третьего периода Джонсон довёл счёт до неприличного — 6:1. Ти Джей Броди нашёл возможность забросить вторую шайбу для "Калгари", но игра была уже сделана. 6:2 — "Колорадо" выходит вперёд в серии (2-1).

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Кубок Стэнли. 1/8 плей-офф

"Каролина" — "Вашингтон" — 5:0 (в серии 1-2)

"Торонто" — "Бостон" — 3:2 (в серии 2-1)

"Даллас" — "Нэшвилл" — 2:3 (в серии 1-2)

"Колорадо" — "Калгари" — 6:2 (в серии 2-1)