Пак: Кокорин целился стулом мне в голову, хотел нанести вред моей жизни

Чиновник Денис Пак рассказал в суде свою версию конфликта с Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и всей их компанией.
— Когда я пришёл в кафе, они уже сидели там. Все они находились в нетрезвом состоянии. Проявляли поведение с явным неуважением к обществу. Через некоторое время я открыл ноутбук и услышал крики "Гам-гам-стайл". Я не предполагал, что это относится ко мне. Когда услышал слово "ноутбук", понял, что они обо мне. Таким образом они издевательски себя вели. Я сделал им замечание, — вспомнил Пак. — Первым ко мне подошёл Кирилл Кокорин и начал нецензурно выражаться. Потом уже присоединился Александр Кокорин. Он взял стул и целился в голову, желая нанести максимальный вред моей жизни. Я закрылся рукой, и удар пришёлся как на руку, так и на голову. Избиение длилось несколько минут. К нему подключился и Кирилл. Мне говорили, что вообще меня убьют. И говорили, что хорошо, что я вообще жив остался.
Напомним, что Лайф ведёт текстовую трансляцию из зала суда.
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