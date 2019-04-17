Пак: Кокорин и Мамаев назвали меня китайцем

Чиновник Минпромторга РФ Денис Пак рассказал в суде о том, что футболисты Кокорин и Мамаев несколько раз назвали его китайцем.

— Избиение сопровождалось нецензурной бранью. Меня называли китайцем, говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Я испытывал угрозу для жизни и здоровья. Когда делал замечания, вёл себя в рамках приличия. Сказал: "Вы ведёте себя по-хамски, хамло". Кокорин веселился и смеялся. Его забавляла эта ситуация, — пояснил он. — В качестве хамского поведения могу сказать, что одна из девушек села на колени к Кокорину. Они начали целоваться, а затем она положила свою голову ему в область паха.

Также Пак отметил, что видел, как Мамаев наносил удары его коллеге Сергею Гайсину.

— Через некоторое время подошёл мой коллега Сергей Владимирович Гайсин, и я видел, как Мамаев нанёс удары ему. Протасовицкий схватил его за шею и пытался провести удушающий приём. В целом компания вела себя агрессивно, — продолжил он.

Судья уточнила у потерпевшего, на каком наказании для подсудимых он настаивает. Чиновник ответил, что оставляет этот вопрос на усмотрение суда.

Ранее он рассказал свою версию конфликта.

Напомним, что Лайф ведёт текстовую трансляцию из зала суда.