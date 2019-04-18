Главные цифры самого невероятного четвертьфинала Лиги чемпионов

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Главные цифры самого невероятного четвертьфинала Лиги чемпионов

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ФОто: © AP Photo/Dave Thompson/Daniel Ochoa de Olza

Борьба в 1/4 финала Лиги чемпионов выдалась напряжённой. "Ливерпуль", "Барселона", "Аякс" и "Тоттенхэм" прошли дальше. Чем запомнились четвертьфинальные встречи, узнаете из фактов, которые мы собрали по итогам матчей.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

Счёт по сумме двух матчей: 4:4

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То, что показали на поле "Сити" и "Тоттенхэм" во втором матче 1/4 финала, останется в истории турнира навсегда: было забито семь мячей, отменён решающий гол для МС в компенсированное время после использования VAR, триумф Сон Хын Мина, эмоции Гвардиолы и Почеттино... Всё как по сценарию драматического кинофильма.

  • Сон Хын Мин после оформленного дубля в Манчестере стал самым результативным азиатским футболистом в Лиге чемпионов с 12 голами.
  • Впервые в истории ЛЧ за 21 минуту матча было забито пять голов.
  • Команда Пепа Гвардиолы с 2011 года не попадает в финал Лиги чемпионов, а с 2016-го — в полуфинал турнира.

"Порту" — "Ливерпуль"

Счёт по сумме двух матчей: 1:6

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"Ливерпуль" Юргена Клоппа без проблем справился с "Порту", победив в двух матчах, но вот дальше их ждёт "Барселона"! Это будет интересная битва.

  • "Порту" впервые за четыре года сыграл в 1/4 финала Лили чемпионов.
  • "Ливерпуль" второй год подряд выходит в полуфинал ЛЧ.
  • Мохаммед Салах, Фирмино и Садио Мане теперь имеют по 14 голов в ЛЧ, больше них за "Ливерпуль" забивал только Стивен Джеррард.
  • Садио Мане забивает голы в каждом раунде Лиги чемпионов, в котором принимает участие.
  • Мане — первый игрок "Ливерпуля", забивший десять голов в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

"Ювентус" — "Аякс"

Счёт по сумме двух матчей: 2:3

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"Аякс" стал настоящим открытием этого сезона. Молодые парни из Амстердама выбили из турнира "Ювентус" во главе с Криштиану Роналду, сотворив настоящую сенсацию. Смогут ли они выйти в финал?

"Аякс" смёл на своём пути "Реал" и "Ювентус". Кто эти молодые звёзды?

  • Криштиану Роналду забил свой 126-й гол в ЛЧ, обновив собственный рекорд.
  • Роналду впервые за девять лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.
  • "Аякс" — первый с 2005 года полуфиналист Лиги чемпионов не из топ-5 лиг Европы.
  • "Аякс" впервые с 1997 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  • Маттейс де Лигт — самый молодой автор гола "Аякса" в плей-офф ЛЧ с 1996 года.

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

Счёт по сумме двух матчей: 4:0

<p>Фото: © twitter.com/<a href="https://twitter.com/FCBarcelona" target="_blank">@</a><a href="https://twitter.com/FCBarcelona" target="_blank"><strong>FCBarcelona</strong></a></p>

Мало кто сомневался в победе каталонцев в этом противостоянии: "Барса" уверенно выступает во всех турнирах, а вот МЮ с Сульшером сильно сдал. Англичане даже не смогли забить ни одного гола в четвертьфинале.

  • "Барселона" не проигрывает дома в Лиге чемпионов уже 31 матч подряд. И это рекорд турнира.
  • Лионель Месси впервые за шесть лет забил в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • МЮ впервые за 20 лет проиграл четыре подряд выездных матча всех турниров.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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