Игрок "Спартака" Гулиев выступил с заявлением после избиения американца

На официальной странице "Спартака" в YouTube опубликовали видео с обращением Аяза Гулиева.

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заявил, что инцидент с американцем станет для него уроком на всю жизнь.

— В этой истории поставлена точка. Мы с Майклом на связи практически каждый день. Мне на самом деле очень стыдно. Перед ним самим я, конечно же, извинился, и не один раз, — сказал Гулиев. — Понимаю, что я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня, и уже в быту. Обычно такое было только на поле. До сих пор не могу понять, как так можно? Этот поступок навсегда останется со мной и будет мне уроком.

Также он рассказал, что сумма, на которую его оштрафовал клуб, перейдёт в благотворительный фонд "Спартак" — детям".