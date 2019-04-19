У избившего американца футболиста "Спартака" отобрали права

Формальной причиной для решения суда послужил повторный проезд на красный сигнал светофора.

Полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева лишили водительских прав после скандального инцидента на дороге. Соответствующее решение приняли в мировом суде Красносельского района, сообщает телеграм-канал Mash.

Причина — повторный проезд на красный свет. Срок лишения прав — четыре месяца. В суде футболист пытался доказать, что не заметил светофора, но его аргументы не подействовали на судью.

Напомним, Гулиев избил американца, переходившего дорогу по пешеходному переходу перед его "мерседесом".

Спортсмен не стерпел, что пешеход "ударил по его автомобилю". За это футболист сломал ему нос. Позже Гулиев принёс извинения, назвав своё поведение агрессивным. Он попросил прощения не только у избитого гражданина США, но и у "Спартака", и у фанатов красно-белых.

Клуб оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей, деньги пойдут на благотворительность. При этом дело Гулиева ушло в Главное следственное управление МВД РФ.