ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков, реализовавший большинство, — 1:0.
"Помехи вратарю нет, гол".— КХЛ (@khl) 19 апреля 2019 г.
Это Сергей Шумаков! #КубокГагарина pic.twitter.com/OD5YK4C2Vj
Под занавес первого игрового отрезка Коди Франсон удвоил преимущество омичей — 2:0.
Пас от борта?— КХЛ (@khl) 19 апреля 2019 г.
Бросок с острого угла?
Омск в порядке! #КубокГагарина pic.twitter.com/AkgAuKJWSf
В начале второй 20-минутки ЦСКА вернулся в игру благодаря шайбе Кирилла Капризова — 2:1.
Капризов возвращает ЦСКА в игру! #КубокГагарина pic.twitter.com/m15R26qic8— КХЛ (@khl) 19 апреля 2019 г.
Сравнять счёт армейцам удалось за три минуты до конца третьего периода, отличился Константин Окулов — 2:2.
Окулов! Счет равный! #КубокГагарина pic.twitter.com/yiZBSKRKc9— КХЛ (@khl) 19 апреля 2019 г.
Победу и вместе с ней и Кубок Гагарина армейцам на десятой минуте овертайма принёс Максим Мамин — 2:3. ЦСКА впервые в своей истории становится обладателем главного клубного трофея Европы.
Кубок Гагарина. Финал. Четвёртый матч.
"Авангард" (Омск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ. Счёт в серии 0-4.
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