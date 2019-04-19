ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Читайте также

ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина

199

Фото: КХЛ

Шайба Максима Мамина, заброшенная в овертайме, принесла армейцам четвёртую победу в серии Кубка Гагарина.

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков, реализовавший большинство, — 1:0.

Под занавес первого игрового отрезка Коди Франсон удвоил преимущество омичей — 2:0.

В начале второй 20-минутки ЦСКА вернулся в игру благодаря шайбе Кирилла Капризова — 2:1.

Сравнять счёт армейцам удалось за три минуты до конца третьего периода, отличился Константин Окулов — 2:2.

Победу и вместе с ней и Кубок Гагарина армейцам на десятой минуте овертайма принёс Максим Мамин — 2:3. ЦСКА впервые в своей истории становится обладателем главного клубного трофея Европы.

Кубок Гагарина. Финал. Четвёртый матч.

"Авангард" (Омск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ. Счёт в серии 0-4.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×